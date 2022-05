Diskussion über die Corona-Politik: So können Sie teilnehmen

Zwei Jahre Pandemie, doch wie geht es in Berlin nun weiter? Ist die Corona-Pandemie in Deutschland und Europa vorbei? Braucht es noch Schutzmaßnahmen wie Maskenpflicht in U-Bahnen und Bussen? Oder Schnelltests in Schulen und Kitas? Aber auch: Sind die Kliniken auf den Herbst vorbereitet, falls erneut eine Coronavirus-Variante auftreten sollte? Und was haben die Politiker, die Gesundheitsämter und auch die Krankenhäuser und Ärzte aus zwei Jahren Corona-Pandemie gelernt?

Die Friedrich-Naumann-Stiftung lädt in Kooperation mit der Berliner Morgenpost zu einer Diskussionsveranstaltung über die Corona-Politik des Berliner Senats ein. Die Veranstaltung findet am Donnerstag, den 12. Mai im GLS Campus Berlin, Kastanienallee 82 in Prenzlauer Berg statt und wird moderiert von der Chefredakteurin der Berliner Morgenpost, Christine Richter.

Diese Teilnehmer debattieren:

Klaus-Peter Spies, Mitglied des Vorstands der Ärztekammer Berlin

Christian Grosse, Vorsitzender des Berliner Landesverbandes Liberaler Mittelstand

Florian Kluckert (FDP)

Tobias Schulze (Linke)

Wer an der Veranstaltung teilnehmen möchte, kann sich HIER anmelden oder auch die Anmeldehotline (030) 22 01 26 34 nutzen.