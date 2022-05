In Berlin gibt es viele sowjetische Ehrenmale. Sie zu entfernen oder zu ändern, ist kaum möglich.

Sowjetische Ehrenmale Pflicht zum Erhalt der sowjetischen Ehrenmale in Berlin

Das sowjetische Ehrenmal mit der Statue eines Soldaten der Roten Armee in Tiergarten wird von zwei Panzern flankiert. Doch sollten diese angesichts des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine entfernt werden, so wie die Forderung kürzlich aus der Berliner CDU zu hören war? Der Senat hat dieses Ansinnen bereits zurückgewiesen.

Denn im Zwei-plus-Vier-Vertrag zur Wiedervereinigung Deutschlands zwischen Bundesrepublik, DDR und den vier Siegermächten des Zweiten Weltkriegs hat sich der Bund 1990 verpflichtet, alle sowjetischen Ehrenmale und Kriegsgräber auf deutschem Boden instand zu halten. Ebenfalls festgelegt wurde, dass Änderungen an den Anlagen mit der Russischen Föderation abgesprochen werden müssen. Zudem geht es auch um das Gedenken an die Toten des Zweiten Weltkriegs, in dem aufseiten der Roten Armee Soldaten vieler Nationalitäten der Sowjetunion, darunter etliche russische und ukrainische, im Kampf gegen das Nazi-Regime starben. Viele der Ehrenmale sind zugleich Kriegsgräber.

Und so werden die Berliner Ehrenmale von der Stadt unterhalten. Die Instandhaltung wird vom Bund bezuschusst, der nach seinen Angaben dafür seit 1991 einen zweistelligen Millionenbetrag bereitgestellt hat. Mit der Verwaltung der Ehrenmale in Tiergarten, Treptow und Pankow ist die Grün Berlin GmbH betraut.

Ukrainische Soldaten kämpften in der Roten Armee

Die 1945 eingeweihte Gedenkstätte in Tiergarten umfasst eine Fläche von 60.400 Quadratmetern. Auf dem Gelände liegen etwa 2500 Rotarmisten begraben. Erst 2014 wurden hier Renovierungsarbeiten für 200.000 Euro durchgeführt. Das zweite ebenso monumentale sowjetische Ehrenmal wurde 1949 im Treptower Park eingeweiht. Hier befinden sich die Gräber von 7000 sowjetischen Soldaten, und es handelt sich bis heute um die größte Denkmalanlage Berlins. Zuletzt wurde sie 2021 saniert. Hier finanzierte der Bund die Arbeiten im Wert von 8,15 Millionen Euro.

Mit 13.200 Soldaten sind auf dem Areal des sowjetischen Ehrenmals in Pankow in der Schönholzer Heide die meisten Rotarmisten begraben. Zum Teil wurden sie aus einer weiteren sowjetischen Gedenkstätte, dem Ehrenmal in Buch, nach Schönholz umgebettet. Der Park der drei Hektar großen Anlage war zuvor ein NS-Zwangsarbeiterlager.

Weitere kleinere sowjetische Ehrenmale befinden sich unter anderem in Staaken vor der Dorfkirche, auf dem Gemeindefriedhof Kaulsdorf, an der Geschwister-Scholl-Straße in Rahnsdorf und auf dem städtischen Friedhof Marzahn gibt es einen sowjetischen Ehrenhain.