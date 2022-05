Lagerhalle brennt im Gewerbegebiet in Hennigsdorf

Hennigsdorf. In einem Gewerbegebiet in Hennigsdorf ist in einer leerstehenden Lagerhalle ein Feuer ausgebrochen. Die Halle brannte am Freitagnachmittag in voller Ausdehnung, wie der Waldbrandbeauftragte des Landes Brandenburg, Raimund Engel, auf Anfrage sagte. Zuvor hatte der RBB berichtet. Demnach habe die Integrierte Leitstelle Nordost eine Gefahrenmeldung herausgegeben und die Anwohnerinnen und Anwohner gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten und das betroffene Gebiet zu meiden. Näheres wurde am Nachmittag zunächst nicht bekannt.

