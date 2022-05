Schlösser-Stiftung gibt enteignetes Gemälde zurück

Potsdam. Gut 80 Jahre nach der Enteignung durch die Nationalsozialisten hat die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg (SPSG) ein Kunstwerk den Enkeln der Alteigentümerin Irene Beran zurückgegeben. Enkel Max Beran nahm am Freitag im Zentralen Kunstdepot in Potsdam das Gemälde "Schäfchen" des Malers Thomas Theodor Heine (1867-1948) vom Generaldirektor der Stiftung, Christoph Martin Vogtherr, entgegen. Max Beran, der in Großbritannien lebt, kam in Begleitung seines Sohnes Tom und seines Enkels Jacob.

Den Angaben der Stiftung zufolge befand sich das Bild spätestens seit 1930 in der Kunstsammlung Irene Berans (1886-1979) in ihrem Haus in Brno (Tschechien). Haus und Sammlung seien 1941 als jüdischer Besitz von den deutschen Besatzern enteignet worden. Die Familie hat nach Angaben der Stiftung im Jahr 2007 bereits ein Gemälde erhalten. Der Wert des nun zurückgegebenen Bildes wurde nicht beziffert.

