Clankriminalität: 2021 in Berlin weniger Straftaten registriert

Berlin. Die Zahl der Straftaten, die der sogenannten Clankriminalität zugerechnet worden, scheint in Berlin zurückgegangen zu sein. Während die Sicherheitsbehörden im Jahr 2020 noch 1013 Fälle zählten, waren es 2021 nur 849. Allerdings stieg die Zahl der Tatverdächtigen leicht von 291 auf 295. Das geht aus dem „Lagebild Clankriminalität“ hervor, dass die Senatsinnenverwaltung am Freitag veröffentlichte.

Zumeist handelte es sich dabei um Verkehrsstraftaten – insgesamt 130 beziehungsweise 15,3 Prozent. Dahinter folgen Rohheitsdelikte (107), Drogenverstöße (106) und Betrugsdelikte (104). Daneben wurden 245 Ordnungswidrigkeiten erfasst, wobei es sich meist um Verstöße gegen das Infektionsschutz- und das Waffengesetz gehandelt hat.

Die Tatverdächtigen sind zumeist deutsche Staatsbürger (42,6 Prozent). An zweiter Stelle stehen diejenigen, deren Staatsbürgerschaft ungeklärt ist (18,9 Prozent). Danach folgen Libanesen (15,9 Prozent) und Türken (5,6 Prozent). Die Zahl der Frauen bewegt sich dabei im niedrigen zweistelligen Bereich. Damit entspricht die Täterstruktur im wesentlichen der des Vorjahrs. Von den insgesamt 295 Tatverdächtigen standen 238 im Verdacht, bis zu vier Straftaten begangen zu haben. 57 Personen sollen fünf oder mehr Straftaten begangen haben. Sie waren in der Regel zwischen 18 und 30 Jahren alt.

Kriminelle Clans lehnen demokratischen Rechtsstaat ab

Viele der Tatverdächtigen aus dem Bereich der Clankriminalität würden bereits in jungen Jahren auffällig. „Sie alle eint die Ablehnung unseres demokratischen Rechtsstaates, dessen Institutionen über Jahrzehnte verpasst haben, Grenzen aufzuzeigen“, sagt Benjamin Jendro, Sprecher der Gewerkschaft der Polizei (GdP) Berlin.

Die Behörden definieren Clankriminalität als „die Begehung von Straftaten durch Angehörige ethnisch abgeschotteter Strukturen“, die meist miteinander verwandt seien oder zumindest die Herkunft zumeist aus den Ländern des Nahen Ostens teilen würden. Es werde nach eigener Werteordnung gelebt und die deutsche Rechtsordnung abgelehnt. Die Familien gelten dabei als stark patriarchalisch und hierarchisch, die Mitglieder leben oft nahe beieinander, Integrationsbereitschaft fehlt eher.

Auch bei vermeintlich nichtigen Anlässen werden Eskalationen provoziert, wobei schnell mobilisiert werden kann. Erst am vergangenen Wochenende wurde der 25-Jährige Mohammed R. in Neukölln erstochen, zu seiner Beerdigung am Donnerstag kamen mehrere hundert Menschen. Der Lagebericht 2021 rechnet dem Phänomen der Clankriminalität in Berlin 426 Personen zu, davon 28 Frauen. Das sind etwas mehr als im Jahr davor (388 Personen).

Mehr als 22.000 Dienststunden bei fast 200 Kontrollen

Im Jahr 2021 wurden mehrere teils spektakuläre Verbrechen diesem Phänomen zugerechnet, wie der Überfall auf eine Filiale der Commerzbank in Wilmersdorf im Februar oder der Überfall auf einen Geldtransporter in Gropiusstadt im Mai. Letzterer wurde als versuchter Raubmord gewertet, da einer der Verdächtigen auf den Geldboten schoss, ihn jedoch verfehlte. Ebenso spielten der Handel mit Drogen und unversteuertem Wasserpfeifentabak eine Rolle.

All das fordert die Berliner Sicherheitsbehörden. Für das vergangene Jahr verzeichnet das Lagebild insgesamt 178 Einsätze zur Bekämpfung von Clankriminalität. Die Kräfte der Berliner Polizei leisteten dabei insgesamt 22.649 Einsatzkräftestunden ab – deutlich weniger als im Vorjahr. Zumeist wurden dabei Betriebe wie Shisha-Bars oder Barber-Shops durchsucht. Insgesamt wurden mehr als 108.000 Euro mutmaßlich illegal erwirtschaftetes Geld eingezogen, daneben unter anderem Drogen, Waffen, Autos und Geldspielgeräte.

Vor vier Jahren stellte Berlins damaliger Innensenator Andreas Geisel (SPD) ein Fünf-Punkte-Programm zur Bekämpfung der Clankriminalität vor. Dieses sieht unter anderem die konsequente Ahndung selbst kleinster Regelverstöße, Vermögenseinziehungen, verstärkte Kontrollen sowie die verstärkte Zusammenarbeit mit anderen Behörden bei der Verfolgung, aber auch bei der Prävention vor.

Aussteigerprogramm des Bezirks Neukölln lässt auf sich warten

Ein entsprechendes Ausstiegsprogramm des Bezirksamts Neukölln, wo die meisten Clanmitglieder leben, konnte allerdings im vergangenen Jahr nicht starten, da es „aufgrund der pandemischen Lage“ keine Ressourcen dafür gab, wie es im Lagebild heißt.