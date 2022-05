CDU Berlin gegen Absenkung des Wahlalters

Die CDU Berlin wendet sich gegen die Pläne von SPD, Grünen, Linken und FDP. Man wolle am Wahlalter von 18 Jahren festhalten, so der CDU-Chef.

Berlin. Die CDU ist gegen die Absenkung des Wahlalters auf 16 Jahre. „Die CDU-Fraktion wird am anerkannten Wahlalter von 18 Jahren festhalten“, sagte CDU-Landes- und Fraktionschef Kai Wegner der Berliner Morgenpost. „Die Volljährigkeitsgrenze hat sich national wie international durchgesetzt und bewährt.“ Deswegen sollte das Wahlrecht aus Sicht der CDU auch in Zukunft an die Volljährigkeit und damit auch an die volle Geschäftsfähigkeit gekoppelt sein. „Es wäre unlogisch, einerseits wählen zu dürfen, andererseits aber ohne die Zustimmung der Eltern keinen Handyvertrag abschließen zu können“, sagte Wegner weiter

Die rot-grün-rote Landesregierung hat dagegen angekündigt, noch in diesem Jahr das Alter für die Wahlen zum Abgeordnetenhaus auf 16 absenken. Bislang können 16-Jährige lediglich bei den Wahlen zu den Bezirksverordnetenversammlungen ihre Stimme abgeben. Die FDP unterstützt das Vorhaben. Da viele Entscheidungen der Regierungen vor allem die junge Generation betreffen, sollten sie mitbestimmen dürfen, argumentieren die Befürworter.

Wählen mit 16 – Absenkung laut CDU willkürlich

Das sieht die CDU anders. „Das Wahlalter 16 wäre eine vollkommen willkürliche Grenze“, kritisiert Wegner. „Warum nicht 17 oder 15 Jahre oder noch jünger“, fragt der CDU-Chef? „Ein nachvollziehbares Kriterium für die Festlegung einer bestimmten Altersgrenze unterhalb der Volljährigkeit ist nicht erkennbar“, kritisiert Wegner die Position von SPD, Grünen, Linken und FDP. „Das Wahlalter gehört aus guten Gründen zur Volljährigkeit, und das soll auch so bleiben.“

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

In der Vergangenheit hat es immer wieder in verschiedenen Bundesländern und auf Bundesebene Vorstöße gegeben, das Wahlalter abzusenken. In der vergangenen Wahlperiode war für das Vorhaben keine Zwei-Drittel-Mehrheit im Abgeordnetenhaus absehbar. Nach der Wahl im vergangenen September haben sich die Mehrheitsverhältnisse allerdings verändert, eine Zwei-Drittel-Mehrheit für die Reform ist im Abgeordnetenhaus möglich. Ihr müssten 98 der 147 Abgeordneten zustimmen. SPD, Grüne und Linke kommen auf 92 Sitze, die FDP hat 12 Abgeordnete – zusammen kämen die vier Parteien auf 104 Stimmen.

Berlin wäre das fünfte Bundesland, in dem 16-Jährige an Landtagswahlen teilnehmen können. Entsprechende Regelungen bestehen bereits in Hamburg, Bremen und Brandenburg. Zuletzt hat auch Baden-Württemberg das Wahlalter mit den Stimmen von Grünen, CDU und SPD abgesenkt.