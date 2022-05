Kim Fisher macht nach 25 Jahren wieder Musik

Nach 25 Jahren wieder Musik: Moderatorin Kim Fisher stellt im „Café am Neuen See“ in Berlin ihr neues Album vor.

Berlin. Sätze wie „Die Fünfzig ist die neue Dreißig“ findet Kim Fisher blöd. Das stellt die Moderatorin und Sängerin klar, als sie jüngst ihr neues Album „Was fürs Leben“ bei einem Dinner zum ersten Mal live vor Publikum performt. „Solange wir wild sind, liebt uns das Leben“, singt Fisher – und ihre Zuhörer und Zuhörerinnen im „Café am Neuen See“ im Tiergarten klatschen begeistert.

Auch Fisher ist begeistert. Nach zwei Jahren Corona und Isolation kann die Moderatorin der RBB- und MDR-Talkshow „Riverboat“ endlich ihre neuen Songs präsentieren. „Ich habe Gänsehaut unter den Haaren, zwischen den Schenkeln“, ruft sie ins Mikro, „endlich haben wir wieder Lebendigkeit in uns, endlich sind wir wieder zusammen.“ Dann geht der Song los, Fisher vergisst kurz den Text, aber improvisiert souverän. Kaum vorstellbar, dass die erfahrene Fernsehfrau und frühere Schlagersängerin vor einem Konzert in so kleiner Runde aufgeregt ist. „Kennt ihr das, wenn sich vor Aufregung die Zunge hochrollt? Das passiert bei mir gerade“, sagt Fisher. Noch kurz vor Beginn ihres Auftritts sieht man sie im Nebenzimmer schnipsend und vor sich her singend auf und ab gehen.

Eigentlich sei sie ja schüchtern und introvertiert, sagt sie. Dass Fisher sehr bescheiden sei, betont auch ihr Co-Moderator bei „Riverboat“ und Bestseller-Krimi-Autor Sebastian Fitzek. Er ist auch zum Dinner gekommen, um eine kleine, persönliche Rede zu halten. „Kim wirkt nicht nur vor der Kamera so nett und freundlich, sie ist es tatsächlich“, sagt er. Und das sei keine Selbstverständlichkeit im Fernseh-Business.

Kim Fisher: Persönliche Liedtexte voller Lebenserfahrung

Bevor er Moderator wurde, war Fitzek selbst einmal Gast bei Fisher im „Riverboat“, um sein Sachbuch „Fische, die auf Bäume klettern“ vorzustellen. Anders als die meisten Talkshow-Gastgeber habe Fisher das Buch aber tatsächlich gelesen, so Fitzek. Seine Anleitung für ein glückliches Leben gab Fisher den Impuls, nach 25 Jahren zu ihrer ersten Liebe, der Musik, zurückzukehren.

Dass eine Frau mit 50 Jahren ein Album herausbringt, sei schon mutig, sagt ein Gast bewundernd. Der Markt schreie nicht danach. Noch dazu ein ganzes Album, jetzt, da alle nur noch streamen. Kim Fishers Songs sind persönlich und voller Lebenserfahrung: Sie singt über Angstzustände und wie man sie überwindet; über Fehler, die man machen muss, um das zu werden, was man ist. Und wie sie es gelernt hat, diese Fehler zu lieben. „In einem bestimmten Alter gibt es nichts mehr, wo man sich Fragen stellt“, sagt Fisher, „man mag sich oder man mag sich nicht, und im besten Fall mag man sich.“