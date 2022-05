Brennende Autos in Berlin-Kreuzberg: 39-Jähriger vor Gericht

Berlin. Ein einschlägig vorbestrafter 39-Jähriger soll in Berlin-Kreuzberg mehrere Autos in Brand gesetzt haben. Ab Freitag (9.15 Uhr) muss er sich vor dem Berliner Landgericht verantworten. Der Angeklagte, der der linken Szene zugeordnet wird, soll im Herbst 2021 Brandsätze auf den Reifen geparkter Fahrzeuge platziert und angezündet haben. Drei hochwertige Autos seien ausgebrannt oder schwer beschädigt worden, so die Anklage. In drei Fällen sei es bei einem Versuch geblieben. Die Anklage lautet auf Brandstiftung und Sachbeschädigung. Der 39-Jährige war 2011 wegen Brandstiftung zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden.

