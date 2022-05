Ukraine-Krieg: Partei zu Putin-freundlich - Evrim Sommer verlässt die Linke

Berlin. „Die vier Jahre im Bundestag waren die Hölle“: Es bricht heraus aus Evrim Sommer, wenn man sie auf ihre Zeit im Parlament anspricht. 2017 bis 2021 saß die in Kurdistan geborene Politikerin in der Linken-Fraktion, war unter anderem zuständig für Entwicklungszusammenarbeit und die OSZE (Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa) und musste sich dabei ständig mit extrem linken Fraktionskollegen herumschlagen. Nun hat sie unter dem Eindruck der Putin-Freundlichkeit vieler in der Linken nach 21 Jahren ihren Austritt erklärt.

Wie das langjährige Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses handeln derzeit viele Mitglieder. „Es treten schon die ganze Zeit Leute aus“, sagte Berlins Linken-Chefin Katina Schubert der Morgenpost, „aber aus allen Seiten“. Manchen seien die Linken zu Russland-freundlich, anderen zu kritisch. Man beobachte „mit Sorge“, dass die Mitgliederentwicklung über die normale Fluktuation hinausgehe „und wir in allen Bezirksverbänden Mitglieder verlieren“. Die Gründe seien aber nicht immer bekannt.

Evrim Sommer: Schon im Syrien-Krieg gegen Russland gestellt

Evrim Sommer, die bis zu ihrer Heirat 2009 Baba hieß, stellte sich in der Bundestagsfraktion schon im Syrien-Krieg gegen Russland, das ihrer Meinung nach die Kurden im Nordirak dem türkischen Präsidenten Erdogan „auf dem Silbertablett“ geliefert und überhaupt auch in Syrien mit der Unterstützung für den Herrscher Assad massive Menschenrechtsverletzungen und Kriegsverbrechen begangen habe.

Sie habe die Folgen bei einigen Reisen mit eigenen Augen gesehen. Aber in ihrer Linksfraktion drang sie mit ihrer Position nicht durch. Sie sei angefeindet worden, sagt Sommer. Als sie einmal im Fraktions-Arbeitskreis Wladimir Putin die Schuld für Kriegsverbrechen in Syrien gab, habe eine Kollegin geantwortet: „Er war es nicht“. Da sei sie schreiend aus dem Saal gelaufen.

Evrim Sommer: Vater als Kurde in der Türkei verfolgt

Der Prozess der Entfremdung von ihrer Partei währt also schon einige Jahre. Dabei ist die 51 Jahre alte gelernte Dolmetscherin ein linkes Urgestein. Ihr Vater war Gründer einer sozialistischen Lehrergewerkschaft, wurde als Linker und als Kurde verfolgt, saß im Gefängnis. Nach dem Militärputsch 1980 stand er auf einer Todesliste des Regimes und floh mit der Familie nach West-Berlin.

Evrim Baba trat 1999 in die damalige PDS ein, war lange Chefin des Lichtenberger Kreisverbandes und saß von 1999 bis 2016 im Berliner Abgeordnetenhaus. Anschließend wollte sie Bezirksbürgermeisterin in Lichtenberg werden, scheiterte aber wegen mangelnder Unterstützung durch die eigene Partei. Über die Landesliste zog sie in den Bundestag ein und wechselte in den Bezirksverband Spandau.

Evrim Sommer: Zwei Gruppen an Putin-Verstehern

Über den Austritt habe sie seit Monaten nachgedacht. Die unklare Haltung vieler Linker zum russischen Angriff auf die Ukraine habe nun den Ausschlag gegeben, sagt sie. Die Putin-Versteher teilt sie in zwei Gruppen ein. Da seien die alten Basis-Mitglieder aus dem Osten, die einer UdSSR-Nostalgie anhingen. Und es gebe diejenigen, die schon immer gegen die USA und die Nato seien und deswegen alle positiv sähen, die gegen die westliche Führungsmacht und das Militärbündnis seien. „Am Sonntag habe ich mein Austrittsschreiben losgeschickt“, so Sommer.

Linken-Landeschefin Schubert sagte, sie bedauere den Austritt Sommers: „Sie hat immer deutlich Position bezogen und war eine laute Stimme gegen Rassismus und Diskriminierung.“ Mit den Gründen, die sie für ihren Austritt anführt, hätte sie aber „im Berliner Landesverband noch eine politische Heimat gefunden“, sagte die Vorsitzende. Schließlich ärgern sich auch viele in der Berliner Linken sehr oft über die Bundestagsfraktion und einzelne Stimmen aus der Bundespartei, der Schubert eine „tiefe Krise“ attestiert.

Selbst Gregor Gysi verurteilt Russlands Angriffskrieg

Tatsächlich hat sich der Berliner Landesparteitag im April klar gegen den russischen Angriffskrieg in der Ukraine positioniert, die Verantwortung dafür eindeutig Russland zugeschrieben und einen Rückzug der Truppen gefordert.. Auch die führenden Vertreter der Berliner Landes-Linken sind sehr eindeutig, sprechen vom „verbrecherischen Krieg Putins“.

Inzwischen hat auch der Linken Altstar Gregor Gysi, direkt gewählt in Treptow-Köpenick und außenpolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion, sich während eines Besuches in der West-Ukraine klar geäußert. Es habe „keinen einzigen Fehler aufseiten von EU und Nato“ gegeben, der „den völkerrechtswidrigen Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine rechtfertigt“, sagte Gysi. Deshalb habe die Ukraine selbstverständlich ein Selbstverteidigungsrecht.

Evrim Sommer: Teile der Berliner Linken antisemitisch

Für die inzwischen Ex-Linke Sommer reichen die offiziellen Stimmen aus der Berliner Linken aber nicht aus. Die derzeitige Berliner Sozial- und Integrationssenatorin Katja Kipping habe in ihrer Zeit als Bundesvorsitzende in den Debatten um Syrien die Russland-Unterstützer gewähren lassen. Zudem gebe es im Berliner Landesverband Leute, die gemeinsam mit Vertretern von Hisbollah und Hamas auf Demonstrationen gingen.

„Wer das tut, sympathisiert mit Terrorgruppen“, sagt Sommer. Das Existenzrecht Israels werde infrage gestellt, das sei antisemitisch. „Die Entwicklung geht auch in Berlin in die falsche Richtung“, so die ehemalige Bundestagsabgeordnete. Landeschefin Schubert verweist darauf, dass die kritisierten Aktionen vor allem aus dem Bezirksverband Neukölln kämen. Zwischen diesem und der Landesparteitag gibt es immer wieder Konflikte.