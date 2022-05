Fragebogen: Senat späht Tätowierungen von Referendaren aus

Berlin. Die Bildungsverwaltung sieht sich erneut heftiger Kritik ausgesetzt. Während der Streit über die Umsetzung der Verbeamtung neuer Lehrer noch nicht beendet ist, stößt nun ein Fragebogen an angehende Lehrer auf heftigen Widerstand.

Referendare erhalten derzeit einen Fragebogen, in dem sie alle Tätowierungen auflisten sollen. Dazu fordert die Verwaltung die Lehrer auf zu dokumentieren, an welchem Körperteil sich die Tätowierungen befinden und welche Bedeutung sie für die jeweiligen Personen haben. Das gilt auch für Tätowierung an intimen oder anderen nicht sichtbaren Stellen. Außerdem sollen die Referendare die Tätowierungen fotografieren und zusammen mit dem Fragebogen an die Verwaltung schicken. Amtsärzte sollen dann die Angaben überprüfen.

Für die Bildungsgewerkschaft GEW ist das Vorgehen nicht akzeptabel. „Die Bildungsverwaltung führt für die angehenden Beamtinnen und Beamten eine rechtswidrige Gewissensüberprüfung per Hautscreening ein“, kritisiert der Leiter des GEW-Vorstandsbereichs Beamten-, Angestellten- und Tarifpolitik, Udo Mertens. „Anstatt sich der Frage zu widmen, wie die Gesundheitsuntersuchung für die angehenden Beamtinnen und Beamten möglichst unkompliziert organisiert werden kann, wird die Verfassungstreue bis unter die Unterhose erschnüffelt. Dass die Amtsärzte dann die gemachten Angaben auch noch überprüfen sollen, schlägt dem Fass den Boden aus“, so Mertens weiter.

Tattoo-Screening: GEW bezeichnet das Vorgehen als skandalös

Die GEW fordert die Bildungsverwaltung auf, sofort auf das Versenden der Fragebögen zu verzichten. „Beamte müssen ihre Verfassungstreue ohnehin erklären, sie unter einen Generalverdacht zu stellen, ist ein Skandal“, sagte Mertens.

Der Fragebogen, der der Berliner Morgenpost vorliegt, fordert von den Referendaren Angaben zur Länge und Breite der Tätowierungen, außerdem sollen die Betroffenen die Tattoos beschreiben und deren Bedeutung erklären.

Die Verwaltung begründet das Vorgehen damit, dass eine Verbeamtung ausgeschlossen ist, wenn Tätowierungen sich gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung richten. Das sei bei rechts- oder linksradikalen beziehungsweise extremistischen, entwürdigenden, sexistischen sowie frauenfeindlichen oder gewaltverherrlichenden und menschenverachtenden Darstellungen der Fall. Die Bildungsverwaltung wollte sich zunächst nicht zu dem Vorgang äußern.