Lok und Lastwagen kollidieren auf Bahnübergang nahe Ganzlin

Ganzlin/Meyenburg. An einem Bahnübergang in Retzow bei Ganzlin (Ludwigslust-Parchim) sind am Donnerstagmorgen eine Lokomotive und ein Lastwagen zusammengestoßen. Wie ein Polizeisprecher sagte, ist die Bahnstrecke zwischen Meyenburg (Brandenburg) und Karow (Ludwigslust-Parchim) nach dem Unfall vorerst gesperrt. Bisher sei niemand verletzt worden. Der Zusammenprall auf der Nebenbahnstrecke zwischen Brandenburg und Mecklenburg habe sich "bei geringer Geschwindigkeit ereignet." Die Bahnstrecke verläuft zeitweise parallel zur Bundesstraße 103 Richtung Plau am See. Weitere Details seien noch nicht bekannt.

© dpa-infocom, dpa:220505-99-165451/3

