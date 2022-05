S-Bahn Berlin: Ringbahn ab morgen Abend unterbrochen

Am Wochenende wird auf der Ringbahn gebaut. Fahrgäste der Berliner S-Bahn müssen deswegen in Busse umsteigen.

Eine S-Bahn hält am Bahnhof Bundesplatz.

Berlin. Fahrgäste der Berliner S-Bahn müssen sich am Wochenende auf Behinderungen auf der westlichen Ringbahn (S41, S42 und S46) einstellen. Wie die S-Bahn mitteilte, fahren ab Freitag, den 6. Mai 2022 ab circa 22 Uhr zwischen Bundesplatz und Westend nur Busse. Der Ersatzverkehr besteht bis Montag, den 9. Mai 2022 um circa 1.30 Uhr. Als Grund für die Unterbrechung der Ringbahn gibt die S-Bahn Arbeiten am Zugsicherungssytem und Kabellegung an.

S41, S42, S46: Bundesplatz <> Westkreuz <> Westend: Die Haltestellen des Ersatzverkehrs

Bitte steigen Sie zwischen den S-Bahn-Linien S3, S5, S7 und S9 sowie dem Ersatzverkehr mit Bussen Bus S41/S42 in beiden Fahrtrichtungen in Charlottenburg (Bushaltestelle „Kaiser-Friedrich-Straße/Kantstraße“) um. In Westkreuz kein Übergang zum/vom Ersatzverkehr mit Bussen möglich, teilte die S-Bahn mit.

Bahnhof> Bahnhof in der/auf der …> in der/auf der … Haltestelle wie …> Haltestelle wie … S Bundesplatz Bundesallee BVG Haltestelle "S+U Bundesplatz", Bus N9 S Heidelberger Platz Detmolder Straße BVG Haltestelle "S+U Heidelberger Platz", Bus N3 S Hohenzollerndamm Seesener Staße BVG Haltestelle "S Hohenzollerdamm", Bus N10 S Halensee (nach S Westend) Kurfürstendamm, vor Hausnr. 131 Ersatzhaltestelle S Halensee (nach S+U Bundesplatz) Kurfürstendamm, vor Apotheke Ku’damm Hausnr. 110 Ersatzhaltestelle Zusatzhalt U Adenauerplatz Lewishamstraße/ Wilmersdorfer Straße Ersatzhaltestelle S Charlottenburg Kaiser-Friedrich-Straße BVG Haltestelle "S Charlottenburg", Bus 109 S Messe Nord Neue Kantstraße BVG Haltestelle "S Messe Nord", Bus M49, X34, X49, 139 Zusatzhalt U Kaiserdamm Kaiserdamm (auf der Brücke) Ersatzhaltestelle S Westend Spandauer Damm BVG Haltestelle "S Westend", Bus M45

S46: (Baumschulenweg ) Südkreuz <> Bundesplatz

kein Zugverkehr zwischen Südkreuz und Bundesplatz

Linienführung: S46 fährt Königs Wusterhausen <> Südkreuz

Fahrplanänderung: Die Züge fahren von Südkreuz bis Baumschulenweg 2 Minuten früher.

S41 und S42: Westend <> Ostkreuz <> Bundesplatz

Linienführung der S41:

Westend > Gesundbrunnen > Ostkreuz > Südkreuz > Bundesplatz im 10-Minutentakt

Samstag und Sonntag, ca. 12 bis ca. 20 Uhr Verdichtung auf einen 5-/5-/10-Minutentakt: Westend > Gesundbrunnen > Ostkreuz > Südkreuz > Bundesplatz

Fahrplanänderung der S41

fährt von Westend bis Jungfernheide teilweise 1 Minute früher

sowie von Tempelhof bis Bundesplatz 3 bis 5 Minuten später

Linienführung der S42:

Bundesplatz > Südkreuz > Ostkreuz > Gesundbrunnen > Westend im 10-Minutentakt

Sa+So 12 bis 20 Uhr Verdichtung auf einen 5-/5-/10-Minutentakt:

Bundesplatz > Südkreuz > Ostkreuz > Gesundbrunnen > Westend

Fahrplanänderung der S42

fährt teilweise von Bundesplatz bis Schönberg bis zu 3 Minuten früher

sowie von Jungfernheide bis Westend 3 Minuten später.