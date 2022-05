Berlin: Taxifahrer in Hals gestochen und ausgeraubt - Prozess gestartet

Berlin. Nach einer beinahe tödlichen Messerattacke auf einen Taxifahrer hat am Berliner Landgericht der Prozess gegen den mutmaßlichen Täter begonnen. Der 45-Jährige soll vor rund sechs Monaten einen damals 38 Jahre alten Fahrer in dessen Wagen von hinten angegriffen und ihm ein Messer in den Hals gestochen haben. Die Anklage lautet auf schweren Raub und gefährliche Körperverletzung. Ob sich der 45-Jährige zu den Vorwürfen äußern wird, blieb am ersten Verhandlungstag am Mittwoch zunächst offen.

Der Angeklagte soll in der Nacht zum 28. Oktober in Berlin-Mitte in das Taxi gestiegen sein. Er habe eine Adresse im Stadtteil Tegel genannt. Am Zielort angekommen, habe er dann "plötzlich und völlig unvermittelt" von seinem rechten hinteren Sitz aus angegriffen, heißt es in der Anklage. Der 45-Jährige habe an der Plastikscheibe zwischen Rückbank und Vordersitzen vorbei zum Hals des Opfers gegriffen und mit einem Messer in die rechte Halsseite gestochen. Der Fahrer habe eine lebensbedrohliche Stichverletzung erlitten und notoperiert werden müssen.

Der 45-Jährige soll mit der Geldbörse des Fahrers, in der sich etwa 600 Euro befunden haben sollen, geflohen sein. Er wurde eine Woche später in Tegel festgenommen. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung sei umfangreiches Beweismaterial gefunden worden, teilte die Polizei damals mit. Der Prozess wird am 19. Mai fortgesetzt.