"Botschafter für die Stadt": TTC Eastside und BR Volleys

Berlin. Die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey hat die deutschen Meister TTC Eastside und BR Volleys im Roten Rathaus empfangen. "Unsere starken Proficlubs sind wichtige Botschafter für die Stadt und sie leisten herausragende Arbeit. Sie alle sind Repräsentanten Berlins und sorgen für eine besondere Anziehungskraft", sagte die 44 Jahre alte SPD-Politikerinnen am Mittwoch. Die Tischtennisspielerinnen hatten am vergangenen Wochenende ihren achten Meistertitel gewonnen, die Volleyballer waren insgesamt zum zwölften Mal erfolgreich.

Nach dem Eintrag ins Gästebuch der Stadt kündigte Volleys-Manager Kaweh Niroomand gleich eine Kampfansage für die kommende Spielzeit an: "Wir sind nun zwölf Mal Deutscher Meister, sechsmal in Folge, und kommen langsam in die Region, auch an die Geschichtsbücher der Liga denken zu dürfen. Mit den 13 Titeln des VfB gleichzuziehen, ist unsere Ambition für die kommenden Jahre."

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.