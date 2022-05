Berliner Konzern Dussmann erzielt 2021 Rekordumsatz

Berlin. Ein deutliches Umsatzplus, mehr Gewinn und eine wachsende Belegschaft: Der Berliner Dienstleistungskonzerns Dussmann hat am Mittwoch ein Fazit unter ein äußerst erfolgreiches vergangenes Geschäftsjahr gezogen. „Das ist Wahnsinn“, sagte die Vorsitzende des Stiftungsrates des Unternehmens, Dussmann-Witte Catherine von Fürstenberg-Dussmann. Unter dem Strich wuchsen die Geschäftsumsätze um 11,2 Prozent auf 2,31 Milliarden Euro. Das war so viel wie nie zuvor in der 59-jährigen Historie des Konzerns. Dussmann konnte dabei auch die Profitabilität weiter steigern: Die Gewinnmarge in Bezug auf den Gesamtumsatz lag vor Steuern bei 6,4 Prozent (2020: 5,1 Prozent).

Dussmann steigerte angesichts der zahlreichen neu dazu gewonnenen Aufträge auch die Zahl der Beschäftigten von von 60.200 auf 64.600 Angestellte. Dussmann hatte bereits vor Jahren den Weg eingeschlagen, sich verstärkt auch auf technikorientierte Aufträge hin zu bewerben. So ist Dussmann unter anderem beim Bau von Rechenzentren tätig.

Diesem Bereich will Vorstandschef Wolf-Dieter Adlhoch auch weiter ausbauen. Zukäufe seien möglich. „Der lange Atem eines kerngesunden Familienunternehmens rüstet uns dafür“, sagte Adlhoch. Grundsätzlich sei Dussmann aber ein Unternehmen, das aus sich selbst heraus wachse. „Das ist gesund“, resümierte Catherine von Fürstenberg-Dussmann.

Vor allem in Italien wächst das Auslandsgeschäft

Mehr Geld verdiente Dussmann aber auch mit dem klassischen Dienstleistungsgeschäft rund ums Gebäude. Reinigungs- und Desinfektionsleistungen seien stärker gefragt gewesen, so Adlhoch. Auch die Geschäfte im Segment Care & Kids und Kulturkaufhaus liefen besser als noch 2020. Dass Dussmann sich in seinem Catering-Geschäft auch bemüht, mehr vegetarische Speisen und regionale Produkte anzubieten, soll man ab Herbst auch an der Friedrichstraße sehen: Das dortige Restaurant soll dann „Planetbased Ursprung“ heißen und mehrheitlich Speisen aus pflanzlichen Produkten bieten, die gut für den Menschen und unseren Planeten sind, hieß es.

Im Auslandsgeschäft ist Dussmann vor allem in Italien stark gewachsen. Schon seit Jahren zählt dort das italienisches Eisenbahnverkehrsunternehmen Trenitalia zu den größten Kunden. Der Auftrag ist sei nun noch einmal erweitert worden, so Adlhoch. Unter anderem sei die Reinigung von sechs Hauptbahnhöfen neu dazugekommen.

Beim Ausblick bremste der Konzernchef allerdings ein wenig. 2021 sei ein Ausnahmejahr gewesen. Belastungen durch Corona, den Krieg in der Ukraine oder die steigenden Energiepreise wirkten sich auch auf Dussmann aus. Sie sei schon zufrieden, wenn ihr Unternehmen in diesem Jahr überhaupt wachse, so die Stiftungsratsvorsitzende von Fürstenberg-Dussmann.