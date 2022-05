Verkehrschaos auf Berlins Autobahnen – Eine Stunde Stau

Berlin. Eine Tunnelsperrung auf der A111 sorgt auf Berlins Autobahnen an diesem Mittwoch für Verkehrschaos. Am frühen Nachmittag meldete die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) Berlin auf Twitter Stau und „massive Verkehrsstörungen in Charlottenburg-Nord“, die auf der A100 stadtauswärts ab dem Kaiserdamm beginnen. Autofahrer müssen demnach 60 Minuten zusätzlich einplanen, um den gesperrten Tunnel Flughafen Tegel zu umfahren.

Weiterhin massive #Verkehrsstörungen in #Charlottenburg-Nord aufgrund des #GESPERRT​EN Tunnel Flughafen Tegels auf der #A111 stadtauswärts. #STAU ab der A100 Höhe Kaiserdamm inklusive Umfahrung via Kurt-Schumacher-Damm aktuell +60 Min!https://t.co/OMmleW38WT — Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ Berlin) (@VIZ_Berlin) May 4, 2022

Die Sperrung in Fahrtrichtung Kreuz Oranienburg hat am Morgen aufgrund von Baumfällarbeiten begonnen und soll noch bis zum Nachmittag gegen 15 Uhr notwendig. Die Umleitung erfolgt über den Kurt-Schumacher-Damm und die ehemalige A105. Können die Arbeiten am Mittwoch nicht abgeschlossen werden, drohen einen weiteren Tag Staus: „Als Reservetag ist der nachfolgende Donnerstag geplant“, heißt es auf der Seite der VIZ.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Warnung vor Stau: Nächste Sperrung auf der A111 folgt ab Freitag

Betroffen von den Staus sind auch die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG). Die Buslinie X21 ist zwischen den Haltestellen U Kurt-Schumacher-Platz und Goerdelersteg unterbrochen, meldete die BVG bereits am Vormittag auf Twitter. Ein Nutzer bemängelte außerdem Chaos auf den Linien M21 und 128, die ebenfalls auf den Straßen unterwegs sind, über die die Umleitung führt.

Auf der A111 ist derweil bereits die nächste Sperrung angekündigt, dieses Mal stadteinwärts. Wie die Autobahngesellschaft des Bundes mitteilte, muss wegen dringender Fahrbahn-Instandsetzungen im Bereich des Tunnels Tegel Ortskern in Fahrtrichtung Süd die Autobahn zwischen Waidmannsluster Damm und Holzhauser Straße gesperrt. Starten sollen die Arbeiten an diesem Freitagabend um 20 Uhr, die Sperrung soll die Plänen nach am Montag um fünf Uhr wieder aufgehoben werden.

„Aufgrund des zu erwartenden hohen Verkehrsaufkommens wird Ortskundigen empfohlen, den Bereich möglichst weiträumig zu umfahren“, heißt es in der Mitteilung. Es sei mit Behinderungen und Stau zu rechnen. Die Umleitung führt in diesem Fall über die Karolinenstraße / Berliner Straße zur Auffahrt Holzhauser Straße.