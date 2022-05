Jugendliche geben Berliner Ausbildungsmarkt schlechte Noten

Berlin. Zwei Jahre Corona-Pandemie haben Spuren hinterlassen auf dem Berliner Ausbildungsmarkt. Zu diesem Ergebnis kommt eine neue Studie der Bertelsmann-Stiftung. Demnach sind 66 Prozent der Berliner Jugendlichen zwischen 14 und 20 Jahren der Ansicht, dass sich die Ausbildungschancen wegen der Pandemie verschlechtert haben. Den Studienautoren zufolge sei das bundesweit der schlechteste Wert. Der Bundesschnitt liege bei 54 Prozent.

Das Institut iconkids & youth hatte das Stimmungsbild im Auftrag der Bertelsmann-Stiftung vom 28. Januar bis 6. März erstellt und dabei 1666 Jugendliche erstmals auch repräsentativ auf Länderebene nach ihren beruflichen Perspektiven befragt.

Experte: Lage auf Berliner Ausbildungsmarkt ist angespannt

Den Ergebnissen zufolge kommt auch das Ausbildungsplatzangebot durch die Firmen in der deutschen Hauptstadt bei der Befragung schlecht weg: Nur 34 Prozent sagen, es gebe ausreichend Ausbildungsplätze in Berlin. Jeder zweite befragte Jugendliche (50 Prozent) ist hingegen der Meinung, das Angebot an Ausbildungsplätzen sei zu gering. Am besten schneidet im Ländervergleich Bayern ab: Dort teilen nur 31 Prozent der Jugendlichen diesen Eindruck.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

„Die Lage auf dem Berliner Ausbildungsmarkt ist angespannt, das nehmen auch die Jugendlichen wahr. Offenkundig haben die jungen Menschen ein gutes Gespür für die tatsächliche Ausbildungssituation in ihrem Land“, sagte Clemens Wieland, Ausbildungsexperte der Bertelsmann Stiftung. Zum Ausgleich der Ungleichgewichte auf dem Ausbildungsmarkt forderte er eine zügige und wirkungsvolle Umsetzung der im Koalitionsvertrag der Bundesregierung verankerten Ausbildungsgarantie.

Viele Jugendlichen sind der Meinung, die Politik tue zu wenig für die Ausbildung

Die Politik allerdings bekommt von den Jugendlichen mit Blick auf ihr Engagement schlechte Noten ausgestellt: Bundesweit kritisieren 42 Prozent der Befragten, die Politik tue eher wenig oder gar nichts für Ausbildungsplatzsuchende. Weitere 38 Prozent sind der Meinung, die Politik tue zwar viel, aber noch nicht genug. In Summe seien damit 80 Prozent mit dem Engagement der Politik für Ausbildungsplatzsuchende unzufrieden, hieß es in der Studie. Noch kritischer sind die Berliner Jugendlichen: Hier sagen sogar 47 Prozent, die Politik tue eher zu wenig oder gar nichts für Ausbildungsplatzsuchende. 39 Prozent sind der Meinung, es werde viel getan, aber noch nicht genug.

Dabei steht eine Ausbildung als Option nach der Schule durchaus im Fokus der jungen Menschen: Bundesweit möchten 41 Prozent der befragten Schülerinnen und Schüler auf jeden Fall eine Ausbildung machen, ein weiteres Drittel (33 Prozent) ist noch unentschieden. In Summe ziehen so immerhin drei Viertel aller Schülerinnen und Schüler eine Lehre zumindest als Option in Betracht. Noch besser schneidet die Ausbildung als Zukunftsoption in Berlin ab: Knapp die Hälfte (45 Prozent) der Jugendlichen plant hier, eine Ausbildung zu absolvieren, weitere 22 Prozent sind noch unentschieden.

Studium als Option gewinnt an Bedeutung

Gleichzeitig gewinnt laut der Bertelsmann-Befragung bei Jugendlichen mit hoher Schulbildung das Studium wegen Corona an Attraktivität: Bundesweit findet mehr als ein Drittel (36 Prozent) der angehenden Abiturientinnen und Abiturienten, dass ein Studium aufgrund der Pandemie im Vergleich zur Ausbildung interessanter geworden ist. In Berlin sind es etwas mehr (38 Prozent). „Weil es in Corona-Zeiten Praktika und sonstige Berufsorientierungsmöglichkeiten nur eingeschränkt gibt, tendieren wieder mehr Jugendliche zu einem Studium oder einem längeren Verbleib in der Schule”, sagte Ausbildungsexperte Clemens Wieland.