Steinbach warnt vor schweren Öl-Embargo-Folgen für PCK

Schwedt/Oder. In der Debatte um ein Embargo für russisches Öl warnt Brandenburgs Wirtschafts- und Energieminister Jörg Steinbach vor schweren Konsequenzen für die Raffinerie in Schwedt. Die PCK-Raffinerie in der Stadt in der Uckermark wäre von einem Öl-Embargo "entscheidend getroffen", sagte der SPD-Politiker der "Rheinischen Post" (Mittwoch). "Sie ist Teil der unbedingt zu schützenden kritischen Infrastruktur." Von dort aus würden Norddeutschland, der Flughafen BER und Regionen im westlichen Polen mit Diesel, Benzin und Kerosin versorgt. "Ohne PCK wäre dort weitgehend Stillstand", so Steinbach.

Nach Plänen der EU-Kommission sollen die russischen Öllieferungen in die Europäische Union bereits Anfang nächsten Jahres weitestgehend eingestellt sein. Das sieht nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur der Vorschlag der Behörde von Ursula von der Leyen und des Europäischen Auswärtigen Dienstes für ein sechstes Paket mit Russland-Sanktionen vor.

Neben der Versorgung wären auch viele Arbeitsplätze empfindlich getroffen, sagte Steinbach. "Es geht um 1200 direkte und viele weitere Hundert indirekte Arbeitsplätze. PCK ist der größte Industriebetrieb der Uckermark." PCK verarbeitet ausschließlich russisches Erdöl. Eigentümer ist mehrheitlich der russische Staatskonzern Rosneft.

Dass es laut Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) binnen weniger Wochen gelungen sei, Deutschlands Abhängigkeit von russischen Ölimporten von 35 auf zwölf Prozent zu senken, ist aus Steinbachs Sicht "erfreulich". Deshalb sei die Bundesregierung bereit, ein weiteres EU-Sanktionspaket mit einem Embargo für russisches Öl mitzutragen.

