Senat bremst Volksbegehren zu Klimaneutralität

Berlin. Der Senat hat in seiner Sitzung am Dienstag beschlossen, den Gesetzentwurf der Bürgerinitiative „Berlin 2030 klimaneutral“ nicht zu übernehmen. Das sagte Berlins Umwelt- und Klimaschutzsenatorin Bettina Jarasch (Grüne) am Dienstag. Damit sei laut Jarasch jetzt das Abgeordnetenhaus am Zug.

Die Parlamentarier könnten nun vier Monate lang beraten, wie es mit dem Gesetzentwurf weitergehe, mit der Initiative den Austausch suchen und eine Debatte darüber führen, aber auch den Vorstoß gänzlich ablehnen, erklärte sie.

Initiative will Klimaneutralität bis 2030

Jarasch sagte weiter, sie wünsche sich eine Debatte zu konkreten Maßnahmen. „Die Verschärfung der Zielzahl allein wird uns nicht klimaneutral machen“, sagte die Grünen-Politikerin. Die Bürgerinitiative „Berlin 2030 klimaneutral“ hatte eine Emissionsminderung von mindestens 70 Prozent bis 2025 gefordert und wollte den Senat zum Erreichen der Klimaneutralität schon in acht Jahren verpflichten.

Damit hätte Berlin seine Anstrengungen deutlich intensivieren müssen. Der Senat selbst hatte sich vorgenommen, bis 2045 klimaneutral zu werden und die CO 2 -Emissionen bis 2040 um 90 Prozent zu reduzieren.

Jarasch: Dreistelliger Milliardenbetrag nötig

Jarasch sagte, Berlin unterstütze grundsätzlich diese Ziele. Klimaneutral zu werden sei jedoch auch mit einem enormen Investitionsaufwand verbunden. Um dieses Ziel bereits 2030 zu erreichen, seien Jarasch zufolge Investitionen in einem hohen zweistelligen Milliardenbereich möglich. Angesichts der Preissteigerungen in allen Bereichen seien auch dreistellige Milliardenbeträge denkbar, erklärte sie.

Berlin habe sich auf diesen Weg gemacht und gehe zum Beispiel durch das bereits beschlossene Energiewendegesetz auch über die Ziele des Bundes und der Europäischen Union hinaus. Gleichzeitig könne sich das Land aber nicht von Bund und EU entkoppeln und so aus eigener Kraft 15 oder 20 Jahre früher die proklamierten Ziele erreichen. Sie verwies auf rechtliche, wirtschaftliche und technologische Rahmenbedingungen, für die nicht Berlin zuständig sei.