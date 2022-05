Angela Merkel dabei: Ulrich Matthes bekommt Verdienstkreuz

Die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel, Jean-Claude Kuner, Autor, und Moritz Rinke, Autor nehmen an der Verleihung des Verdienstkreuzes 1. Klasse des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland an den Schauspieler Ulrich Matthes (2.v.r) teil.

Berlin. Schauspieler Ulrich Matthes (62) ist mit einem Verdienstkreuz geehrt worden. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier würdigte ihn am Dienstag im Schloss Bellevue als engagierten Staatsbürger und wunderbaren, alle immer wieder bewegenden, überraschenden Schauspieler. Unter den Gästen war auch die frühere Kanzlerin Angela Merkel.

Merkel und Matthes verbindet eine längere Bekanntschaft. Sie haben etwa öfter über Theaterinszenierungen gesprochen, wie Matthes im Sammelband "Die hohe Kunst der Politik. Die Ära Angela Merkel" beschrieben hat. Die CDU-Politikerin ist zuletzt selten öffentlich aufgetreten.

Matthes gehört zum Ensemble des Deutschen Theaters in Berlin, steht aber auch immer wieder vor der Kamera. Zuletzt war er etwa im Historienthriller "München - Im Angesicht des Krieges" beim Streamingdienst Netflix zu sehen. Er leitete auch drei Jahre die Deutsche Filmakademie. Matthes bedankte sich für die Ehrung und erinnerte in seiner Rede auch an den russischen Angriffskrieg in der Ukraine.