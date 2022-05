Kongress am Carl-Thiem-Klinikum zu Pflege

Mit Blick auf die immer älter werdende Gesellschaft und den Strukturwandel in der Lausitz steht das Carl-Thiem-Klinikum (CTK) in Cottbus vor großen Herausforderungen. Brandenburgs größtes Krankenhaus, das einmal Uniklinikum werden soll, widmet sich deshalb an diesem Dienstag auf einem Kongress dem Thema Pflege. Damit soll nach Angaben der Einrichtung die Vernetzung zwischen Anbietern von Gesundheits- und Pflegeleistungen in der Lausitz und auch der Brandenburgischen Technischen Universität (BTU) ausgerichtet werden - für eine stabile Versorgung in der Zukunft.

So will das CTK bei der Ausbildung in der Pflege aufstocken. Bis zu 1000 Ausbildungsplätze wolle das Klinikum mit seiner Akademie künftig anbieten, erklärte Pflegedirektorin Andrea Stewig-Nitschke. Die Pflege werde sich im Zusammenhang mit der geplanten Universitätsmedizin so neu aufstellen.

Im Fokus steht zudem die Gewinnung von Fachkräften. Auf dem Kongress sollen dazu drei Projekte gezeigt werden. So werden sich Auszubildende aus Vietnam vorstellen, die am CTK lernen. Zudem wird ein Modellprojekt zur bilingualen Ausbildung für polnische Menschen gezeigt, das über sechs Jahre läuft. Überdies werden im kommenden Monat 15 Menschen aus Brasilien am Carl-Thiem-Klinikum ihren Anerkennungslehrgang als Pflegekräfte beginnen. In ihrem Heimatland hätten die künftigen neuen Mitarbeitenden in der Intensivpflege gearbeitet, dort auch Deutsch gelernt und sich bewusst für die Lausitz entschieden, berichtete Stewig-Nitschke. Es gehe um Fachkräftesicherung nicht nur in der Klinik, sondern auch in der ambulanten und stationären Versorgung und der Altenpflege.

"Wir haben ein Personalentwicklungskonzept gemacht und gemerkt, es reicht einfach nicht", berichtete die Pflegedirektorin. "2028 geht es los, da gehen über 25 Prozent der Mitarbeitenden in den wohlverdienten Ruhestand." Da würden solche Großprojekte gebraucht.

Bei der Einbindung ukrainischer Geflüchteter in eine Ausbildung oder Beschäftigung arbeitet das CTK eng mit der Lausitz-Klinik in Forst (Spree-Neiße) zusammen, die für 22 geflüchtete ukrainische Pflegekräfte ein Qualifizierungsprogramm gestartet hat. Noch in diesem Jahr soll am CTK in enger Abstimmung mit dem zuständigen Ministerium auch ein Programm aufgebaut werden. Angedacht ist, Menschen aus der Ukraine in einer dreijährigen Ausbildung als Pflege-Fachkraft einzubinden.

Auf dem Kongress werden auch verschiedene Workshops für Pflegekräfte zu unterschiedlichen Aufgabenfeldern angeboten, darunter zu Deeskalation, Intensivpflege und Ernährung. "Wir kranken oft an theoretischen Themen, die Übersetzung in die Praxis fehlt", schätzte die Pflegedirektorin ein. So wird die hohe körperliche Belastung der Pflegekräfte Thema sein. Ein Kurs soll zeigen, wie der Patient bewegt werden kann, damit der Rücken des Pflegepersonals gesund bleibt.

