Corona Senat bleibt bei Testpflicht an Berlins Schulen

Die Eltern wünschen sich, dass an den Berliner Schulen weiterhin regelmäßig getestet wird.

Die Corona-Testpflicht endet in Kitas am 9. Mai, an Berlins Schulen soll sie bestehen bleiben, heißt es aus der Senatsverwaltung.