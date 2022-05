Abwehrsorgen beim 1. FC Union zum Trainingsauftakt

Berlin. Der 1. FC Union Berlin ist mit Abwehrsorgen in die Trainingswoche gestartet. Beim Fußball-Bundesligisten fehlten am Montag einige Defensivspieler. Robin Knoche trainierte vor der Übungseinheit der Mannschaft nur individuell.

Timo Baumgartl fehlte weiterhin erkrankt und der Ex-Freiburger Dominique Heintz, der am Freitag beim 1:1 gegen Absteiger Greuther Fürth in der ersten Halbzeit mit einer Sprunggelenksverletzung ausgewechselt werde musste, konnte lediglich kurz laufen und nur individuell mit dem Ball arbeiten. Die Einheit am Montagnachmittag fand auch ohne Mittelfeldmann Andras Schäfer statt, der wegen einer Covid-19-Verletzung bereits die Begegnung gegen Fürth verpasst hatte.

Union spielt am Samstag (15.30 Uhr/Sky) am vorletzten Spieltag der Saison beim SC Freiburg. Mit einem Sieg wäre die Qualifikation für einen europäischen Wettbewerb geschafft. Eine Woche später ist noch der VfL Bochum zu Gast im Stadion an der Alten Försterei.

