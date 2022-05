Hier werden Berlins neue U-Bahnen montiert

Berlin. In Berlin hat die Montage der ersten neuen U-Bahnen für den Testbetrieb begonnen. Bis Ende des Jahres will die Herstellerfirma Stadler die ersten von insgesamt 24 Fahrzeugen der neuen Baureihe J/JK an die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) ausliefern. Verkehrssenatorin Bettina Jarasch (Grüne) informierte sich am Montag über den Stand der Produktion im Stadler-Werk in Pankow. „Das ist eine Leistung, auf der Spur zu bleiben, angesichts der Lieferkettenprobleme, angesichts der Preissteigerungen“, sagte Jarasch. Nach dem rund einjährigen Testbetrieb sollen die neuen U-Bahnen ab 2024 in den Regelbetrieb aufgenommen werden. Sie kommen in zwei Größen: im sogenannten Kleinprofil der Linien U1 bis U4 (Baureihe JK) sowie im Großprofil der Linien U5 bis U9 (Baureihe J). Bis spätestens 2035 soll die BVG-Flotte insgesamt 1000 neue U-Bahnwagen von Stadler erhalten. 500 weitere Wagen seien möglich, falls es die finanzielle Situation zulasse, so Jarasch. Von den 1000 Fahrzeugen seien bislang 376 Wagen bestellt. Laut BVG-Betriebsvorstand Rolf Erfurt sollen sie bis etwa 2025 ausgeliefert werden.

Die neuen U-Bahnen, die derzeit im Werk von Stadtler in Berlin produziert werden, wurden heute vorgestellt . Ausgeliefert werden die ersten Wagen an die Berliner Verkehrbetriebe (BVG) voraussichtlich gegen Ende des Jahres. #BVG #berlin #stadler @morgenpost pic.twitter.com/bBqrICfRpZ — JörgKrauthöfer (@krauthofer) May 2, 2022

Mit Beginn des Regelbetriebs will die BVG ihre alten Fahrzeugbestände nach und nach ausmustern. Manche sind schon seit mehr als zwei Jahrzehnten im Einsatz. Der Anschaffung der neuen Bahnen war ein jahrelanger Rechtsstreit vorausgegangen. Im März 2020 hatte das Kammergericht letztinstanzlich eine Klage des Herstellers Alstom zurückgewiesen.