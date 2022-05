Am Bahnhoof Zoologischer Garten gibt es neue Bauarbeiten. Was Fahrgäste ab Juni wissen müssen.

Ab Juni wird am Bahnhof Zoo wieder gebaut (Archivbild).

Umgestaltung. Am Bahnhof Zoo wird wieder gebaut

Berlin. Am Bahnhof Zoo wird bald wieder gebaut. Im Juni beginnt nach einem Jahr Pause die nächste und voraussichtlich letzte Etappe des Mega-Umbauprojekts. Diesmal ist die S-Bahn-Halle an der Reihe. Der Brandschutz wird erneuert und die Mietflächen und Räume der Bundespolizei werden kernsaniert. Bereits ab Mai sollen die Geschäfte leer stehen. Fußgänger können die Halle dann nur noch durch einen Fußgängertunnel durchqueren. Das teilte die Deutsche Bahn am Montag mit.

Seit 2015 dauert die Sanierung des Bahnhofs bereits an. Die Restaurantetage mit den in den 1950er-Jahren angebauten „Terrassen am Zoo“ sind schon fertig und wurden 2016 wiedereröffnet. Eine McDonald’s Filiale zog ein. Die Sanierung der Haupthalle wurde im letzten Jahr abgeschlossen.

Bauarbeiten am Bahnhof Zoo dringend nötig

Dass eine Modernisierung dringend nötig ist, haben die letzten Bauabschnitte deutlich gemacht. Hinter den Wänden der Haupthalle kamen Kabelbündel hervor, für die nicht mal mehr Pläne bei der Deutschen Bahn vorlagen.

Diese Art von Überraschungen und andere Zwischenfälle wie der Brand an Silvester 2017 haben nicht nur den ursprünglichen Zeitplan durcheinandergebracht, sondern auch die Kosten der Sanierungen in die Höhe getrieben. Die geplante Fertigstellung hat sich von 2020 auf 2027 verschoben und statt der anfangs einkalkulierten 15 Millionen steckt die Deutsche Bahn inzwischen 125 Millionen Euro in die Modernisierung des Bahnhofs.

Auch der kommende Bauabschnitt steht unter schwierigen Vorzeichen. Die gesamte Baubranche hat unter Lieferengpässen und Materialmangel zu leiden, davon sind auch die Langzeitprojekte der Bahn nicht ausgenommen. Zumindest Überraschungen aus der Bausubstanz sollte es nun keine mehr geben. Die sind schließlich aus den vorherigen Arbeiten bekannt.

325.000 Züge halten jedes Jahr am Bahnhof Zoo

Der Bahnhof Zoo gehört zu den wichtigsten Bahnhöfen Berlins, an dem jedes Jahr 325.000 Züge halten. Seine Geschichte ist ebenso wechselhaft wie prägend für den Berliner Westen. Gebaut im Jahr 1882 als Anbindung an den neuen Zoo, war er von 1952-1976 der einzige Fernbahnhof Westberlins. Die umliegenden Viertel wurden als der „neue Westen“ zum Dreh- und Angelpunkt der Stadt. Dank der biografischen Erzählung über Christiane F. und die Drogenszene um den Bahnhof Zoo erlangte der Bahnhof schließlich traurige Berühmtheit weit über die Grenzen Berlins hinaus.

Nach der Wiedervereinigung musste der „neue Westen“ genauso wie der Bahnhof Zoo erstmal wieder seinen Platz auf Berlins Stadtkarte finden. Aus dem Viertel wird die „City West“, die in der innerstädtischen Standortkonkurrenz ihre Position gegenüber neuen Zentren wie Alexanderplatz und Friedrichstraße behaupten muss.

Seit Kurzem halten am Bahnhof Zoo auch wieder Fernzüge, zum ersten Mal seit 15 Jahren. Die „City-West“ rückt dadurch wieder stärker ins touristische und wirtschaftliche Herz Berlins, so die Hoffnung. Ein neues Hochhausquartier entsteht direkt am Bahnhof Zoo. Da muss dann natürlich auch das Bahnhofsgebäude mit der Zeit gehen.