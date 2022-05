Tierheim-Geschichten Trauriger Blick: Terrier-Mix Yoshi will wieder was erleben

Berlin. Sechs Jahre alt wird der kleine Terrier-Mix Yoshi im Juni. Vielleicht muss der Rüde seinen Geburtstag dann nicht mehr im Tierheim Berlin verbringen. Eine neuen Menschen als Bezugsperson, ein neues Zuhause, das wäre sicherlich sein größter Wunsch. Seit Mitte Februar ist Yoshi im Tierheim. Der Hund wurde gefunden. Ist er weggelaufen? Wurde er ausgesetzt? Sein Besitzer konnte nicht ermittelt werden und meldete sich auch nicht. Und so landetet er im Tierheim.

Yoshi ist kein Schoßhund und auch kein Langweiler. Der lebhafte, sportliche und selbstbewusste Kerl will ausgelastet sein, was erleben. Was der Hund am liebsten mag, sind Futtersuchspiele. Die findet Yoshi richtig toll. Weniger geeignet sind für ihn Jagdimitationsspiele, da er einen starken Jagdtrieb hat.

Yoshi ist sehr auf Menschen bezogen

Menschen mag das Tier sehr gerne, er akzeptiert sie als Bezugsperson und folgt ihnen. Bei anderen Hunden ist er eher aufgeregt. Ob er auch mal allein bleiben kann, ist noch nicht bekannt. Die Mitarbeitenden im Tierheim suchen für Yoshi ein Zuhause bei Menschen, die schon Erfahrungen mit Hunden haben. „Optimal wäre eine ruhigere Umgebung“, heißt es aus dem Tierheim. Kinder sollten nicht mit im Haushalt leben.

Wer Yoshi kennenlernen will oder Fragen hat, kann sich bei den Tierpflegenden melden unter 030 76888-264.