Deutlich weniger Müll bei Mai-Feiern in Berlin

Berlin. Bei Mai-Feiern in Berlin ist wieder jede Menge Müll angefallen, allerdings deutlich weniger als in den Jahren vor der Corona-Pandemie. Nach Angaben der Berliner Stadtreinigung (BSR) bei Twitter sammelten Mitarbeiter 15 Kubikmeter Abfall ein - ein Bruchteil dessen, was 2019 eingesammelt wurde. Damals hinterließen Feiernde 170 Kubikmeter Müll, vor allem im Bereich des Straßenfestes "Myfest" in Berlin-Kreuzberg. Dieses war in diesem Jahr erneut wegen der Pandemie abgesagt worden.

Ungeachtet dessen hatte sich am Sonntag eine Art unorganisiertes Kiezfest zum 1. Mai gebildet. Besonders im Görlitzer Park und entlang des Skalitzer Straße, in der Wiener Straße und der Oranienstraße waren zahllose Menschen unterwegs. Zudem gab es bereits zur Walpurgisnacht in verschiedenen Parks wie dem Mauerpark in Prenzlauer Berg, der Hasenheide in Neukölln und dem Viktoriapark in Kreuzberg Feiern.

Die BSR war nach eigenen Angaben danach mit etwa 30 Beschäftigten und 15 Fahrzeugen im Einsatz, um die Überreste der Feiern im Stadtgebiet einzusammeln.

