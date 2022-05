Corona-Inzidenz in Brandenburg rechnerisch weiter gesunken

Potsdam. Die 7-Tage-Inzidenz der Corona-Infektionen ist in Brandenburg rechnerisch weiter gesunken. In den vergangenen sieben Tagen steckten sich nach den amtlichen Daten rechnerisch 528,2 von 100.000 Menschen an, wie das Robert Koch-Institut am Montag mitteilte. Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz ging damit weiter zurück; vor einer Woche hatte sie noch bei 532,8 gelegen. Allerdings melden die Brandenburger Gesundheitsämter an den Wochenenden keine Neuinfektionen mehr. Daher handelt es sich bei den Inzidenz-Meldungen am Montag um einen rein rechnerischen Wert.

Experten gehen zudem davon aus, dass viele Fälle nicht erfasst werden, weil auf positive Schnelltests häufig kein PCR-Test mehr folgt. Bundesweit lag die Sieben-Tage-Inzidenz am Montag bei 639,5.

Gesunken ist in Brandenburg auch die sogenannte Hospitalisierungsinzidenz. In den vergangenen sieben Tagen kamen nur noch 3,75 je 100.000 Einwohner mit oder wegen einer Corona-Infektion ins Krankenhaus. Vor einer Woche lag der Wert bei 4,1.

© dpa-infocom, dpa:220502-99-124685/2