FDP will „Innovationsraum Nordost“ schaffen

Berlin. Die FDP will die Zusammenarbeit zwischen Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern ausbauen. „Eine Erweiterung der Metropolregion Berlin-Brandenburg um Regionen Mecklenburg-Vorpommerns kann weitere Wachstumschancen ermöglichen und einen echten Innovationsraum Nordost bilden“, heißt es in einem Antrag, den die Fraktion am Wochenende auf ihrer Klausurtagung in Groß Nemerow beschließen will.

Gerade vor dem Hintergrund der aktuellen Energiekrise sei eine engere Zusammenarbeit sinnvoll. „Deswegen unterstützen wir als Freie Demokraten nachdrücklich den Bau des Ammoniakterminals und die Errichtung von LNG-Speicherkapazitäten in Rostock in Kooperation mit dem Seehafen Stettin-Swinemünde“, heißt es in dem Antrag weiter. „Hierzu ist ein entsprechend dimensionierter Anschluss des Seehafens Rostock an die Nordeuropäische Erdgasleitung (NEL) zeitnah zu realisieren.“

Größte Wasserstoffregion Deutschlands

„Wir Freie Demokraten wollen die Metropolregion Berlin-Brandenburg gestalten – auch über die Landesgrenzen hinaus“, sagte Fraktionschef Sebastian Czaja am Sonnabend während der Klausur. „Nicht erst vor dem Hintergrund aktueller globaler Ereignisse werden Kooperationen zwischen den Bundesländern gerade im Energiesektor immer wichtiger.“

Gemeinsam mit Mecklenburg-Vorpommern könne der Nordosten zur größten Wasserstoffregion Deutschlands werden. „Auch im Bereich des Infrastrukturausbaus zwischen der Ostseeküste und Berlin wollen wir die Zusammenarbeit stärken, denn von schnelleren Verbindungen profitiert der Tourismus in Berlin genauso wie in Mecklenburg-Vorpommern.“

Dazu sei eine weiterer Ausbau der Infrastruktur notwendig. „Die Ausbauprojekte in Berlin-Brandenburg müssen mit den Maßnahmen in Mecklenburg-Vorpommern synchronisiert werden. „Dazu zählt die Ertüchtigung der Bahnstrecken im gesamten Nordostraum auf 160 Stundenkilometer“, fordern die Freidemokraten, die auf ihrer Klausurtagung auch mit der FDP-Fraktion in Mecklenburg-Vorpommern zusammentreffen. Der Antrag soll von beiden Fraktionen beschlossen werden.