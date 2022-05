Kundgebungen zum 1. Mai verliefen ohne Störungen

Potsdam. Die Kundgebungen von Parteien und Gewerkschaften zum Tag der Arbeit sind in Brandenburg ohne Störungen geblieben. Es seien keine Vorkommnisse gemeldet worden, berichtete der Sprecher des Lagedienstes der Polizei am Sonntagnachmittag. Der Deutsche Gewerkschaftsbund hatte in elf Städten zu Kundgebungen aufgerufen. Zudem hatte die AfD in Potsdam und Cottbus Kundgebungen veranstaltet. Zur Zahl der Teilnehmer machte die Polizei keine Angaben.

Der Landesverband der Volkssolidarität wies zum Tag der Arbeit auf den zunehmenden Bedarf an Fachkräften in der Pflege hin. "Eine sehr hohe Arbeitsbelastung, atypische Arbeitszeiten, Wochendienste und Nachtarbeiten sowie eine diesen Anforderungen nicht gerecht werdende Entlohnung wirken sich nachteilig auf die Entscheidung für einen sozialen Beruf aus", hieß es in der Mitteilung. In der Regel seien Frauen die Stützen der sozialen Arbeit. "Es müssen jetzt Rahmenbedingungen geschaffen werden, um den zukünftigen Bedarf an Fachkräften im sozialen Bereich zu sichern", forderte der Verband.

