Unions Europa-Chancen steigen trotz Remis

Berlin. Die Enttäuschung nach dem 1:1 gegen Absteiger Fürth war bei Union Berlin groß, die Chancen auf den Europapokal haben sich nach den Ergebnissen der Konkurrenz am Wochenende jedoch sogar leicht verbessert. "Wir haben alles selber in der Hand. Ich bin überzeugt, dass wir Europa noch schaffen", sagte Torschütze Sven Michel am Freitag bereits im Anschluss an das Spiel. Nach Hoffenheims Niederlage gegen Freiburg am Samstagabend reichen den Eisernen nun zwei Zähler aus den letzten beiden Bundesligaspielen, um in der kommenden Saison in der Conference League dabei zu sein.

Trotzdem dürften sich die Köpenicker auch am Sonntag noch über das Remis gegen das schon als Absteiger feststehende Team von Greuther Fürth ärgern. "Die Enttäuschung ist schon sehr groß. Das war deutlich zu wenig in der ersten Halbzeit, das war eine grottenschlechte erste Halbzeit", sagte Union-Profi Rani Khedira am Freitag bei DAZN. Sein Trainer Urs Fischer, der vor einem schweren Spiel gewarnt hatte, sah es ähnlich: "Wir waren nicht griffig, wir waren nicht in den Zweikämpfen. Auch das Spiel mit Ball, Bewegung ohne Ball war nicht da. Positionsspiel ungenügend". Der Schweizer sagte allerdings auch: "Ich glaube, das muss man auch mal akzeptieren."

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Union verpasste es, mit dem möglichen fünften Ligasieg in Serie gegenüber der Konkurrenz vorzulegen. So gut die Chancen auf den erneuten Einzug in die Conference League stehen, im Kampf um die wesentlich lukrativere Europa League zog der 1. FC Köln (52 Punkte) vorbei an den Berlinern (51 Punkte) und steht nun auf Platz sechs. Im Rennen um die Champions-League-Plätze dürfte Union wahrscheinlich keine Rolle mehr spielen. Am kommenden Samstag (15.30 Uhr/Sky) müssen die Köpenicker zum starken SC Freiburg (55 Punkte).

Dass die Berliner gegen die Franken überhaupt einen Punkt holten, hatten sie mal wieder maßgeblich Michel zu verdanken. 128 Sekunden wurden gestoppt zwischen der Einwechslung des Superjokers (70. Minute) und seinem Ausgleichstreffer (72.).

Wieder Michel, wieder kurz nach dem Betreten des Rasens, wie schon beim 2:1 gegen RB Leipzig (22 Sekunden) und beim 4:1 gegen Hertha BSC (139 Sekunden). Drei Joker-Tore in drei der vier letzten Liga-Spiele der Eisernen - dazu der wunderbare Assist mit der Hacke zum 2:1 in Leipzig. Der 31-Jährige ist einfach erstaunlich schnell zur Stelle. Seine simple Erklärung: "Entweder du hast es oder hast es halt nicht", meinte Michel, der im Winter aus Paderborn nach Berlin gekommen war und seine Erfüllung vorerst in der perfektionierten Joker-Rolle finden muss.

Kapitän Christopher Trimmel bestätigte die These des Stürmers. "Da braucht man schon das Feeling, das hat er", sagte der Österreicher über Michel. Und Trainer Urs Fischer findet es einfach gut, dass er einen Stürmer hat, der "auf den Punkt bereit ist."

© dpa-infocom, dpa:220501-99-115099/3