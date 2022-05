Einige Festnahmen und Sachbeschädigungen: Berlin vor 1. Mai

Kundgebungen in der ganzen Stadt, Tausende Polizisten auf den Straßen. Berlin hat sich auf die üblichen linken Aktionen zum Tag der Arbeit eingestellt. Schon am Vorabend gingen erste Scheiben zu Bruch.

Berlin. Bereits am Vortag des 1. Mai haben in Berlin Tausende Menschen demonstriert und gefeiert. Größtenteils verliefen die Proteste nach Angaben der Polizei ruhig. Bei einer Demonstration von Feministinnen und Feministen in Prenzlauer Berg war die Stimmung am Samstagabend jedoch aufgeheizt. Farbbeutel flogen, Scheiben wurden eingeschmissen, Pyrotechnik gezündet. Mehrfach stoppte die Polizei den Protestzug. Nach Angaben einer Polizeisprecherin kam es zu Angriffen auf Einsatzkräfte. Es habe vereinzelt Festnahmen gegeben, so die Sprecherin. Schließlich beendete die Anmelderin die Veranstaltung mit rund 2500 Teilnehmenden früher als geplant.

Rund 1600 Polizistinnen und Polizisten waren nach Angaben der Sprecherin am Samstag in der Stadt im Einsatz. Am gesamten Wochenende sind es nach Angaben von Innensenatorin Iris Spranger (SPD) bis zu 6000 - auch von der Bundespolizei und aus anderen Bundesländern. Spranger warnte davor, dass die Polizei im Falle von Ausschreitungen massiv einschreiten werde. Es wird erwartet, dass es am 1. Mai wie in den vergangenen Jahrzehnten zu Gewaltausbrüchen von Linksautonomen kommen kann.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Am Samstag räumte die Polizei ein besetztes Hostel in Berlin-Mitte. Aktivisten hatten das leerstehende Gebäude am Morgen in Beschlag genommen. Die Initiative "Hostels to Housing" erklärte, angesichts Hunderttausender Geflüchteter aus der Ukraine dürften leerstehende Räumlichkeiten nicht ungenutzt bleiben. Die Polizei griff nachmittags ein und holte nach eigenen Angaben sechs Menschen aus dem Haus an der Alten Schönhauser Straße.

Etwa gleichzeitig begannen linke Gruppen angemeldete Kundgebungen im Wedding und in Kreuzberg. Hunderte Menschen demonstrierten im Wedding gegen den Kapitalismus und für gesellschaftliche Veränderungen. Unter dem Motto "Von der Krise zur Enteignung! Die Reichen sollen zahlen!" zogen linke Gruppen am Nachmittag durch den Stadtteil. Die Polizei sprach von bis zu 1000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern in der Spitze. Die Demonstration sei zunächst "störungsfrei und ohne Vorkommnisse" verlaufen, sagte eine Polizeisprecherin. Auch in den vergangenen Jahren war die Veranstaltung im Wedding weitgehend friedlich geblieben.

Besonders aufmerksam verfolgte die Polizei die Entwicklung bei Veranstaltungen am Kottbusser Platz und in der Rigaer Straße. Knapp 200 Menschen hatten nach Polizeiangaben am Samstagnachmittag am "Kotti" in Berlin-Kreuzberg gegen die dort geplante Polizeiwache demonstriert. Anwohner begrüßen das Vorhaben, von linken Gruppen wird es jedoch abgelehnt. Die Polizei sprach zunächst von einer ruhigen Lage. Zwischenzeitlich wurde ein Feuerwerkskörper gezündet. Dabei sei jedoch niemand verletzt worden, erklärte die Sprecherin.

Das Straßenfest in der Rigaer Straße in Berlin-Friedrichshain war am Nachmittag laut, aber friedlich. Zu Spitzenzeiten feierten etwa 500 Besucherinnen und Besucher nach Polizeiangaben zwischen Samariter- und Silvio-Meier-Straße - nur wenige Meter vom zum Teil besetzten Gebäudekomplex "Rigaer 94" entfernt, in dessen Umfeld immer wieder Straftaten begangen und die Polizei angegriffen wird. Bis zum Abend sprach die Polizei von einem friedlichen Verlauf. Dies galt zunächst auch für Feiern zur Walpurgisnacht in verschiedenen Parks wie etwa dem Mauerpark in Prenzlauer Berg.

Am Sonntag geht es in Berlin weiter mit einer ganzen Reihe von Demonstrationen: Von der Hauptkundgebung des Deutschen Gewerkschaftsbundes zum Tag der Arbeit am Mittag über Motorrad- oder Fahrrad-Korsos bis zu Protesten gegen Corona-Maßnahmen. Die besondere Aufmerksamkeit der Polizei gilt der Demonstration linker und linksradikaler Gruppen mit dem Titel "Revolutionärer Erster Mai" am Sonntagabend in Neukölln. Es wird mit 5000 bis 20.000 Teilnehmern und möglichen Gewaltausbrüchen gerechnet. Insgesamt werden am Wochenende bis zu 50.000 Teilnehmer bei Demos und Volksfesten erwartet.

"Natürlich wissen wir, dass es zu Gewalt kommen kann und höchstwahrscheinlich auch kommen wird", sagte Innensenatorin Spranger dem RBB. Die Polizei verfolge die Strategie der ausgestreckten Hand, schreite aber "natürlich massiv ein, wenn es zu Ausschreitungen kommen sollte." Auch die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) warnte vor Gewalt und wünschte sich einen friedlichen 1. Mai "mit starken Botschaften".

© dpa-infocom, dpa:220501-99-113220/3