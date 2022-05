Berlin prüft Ausweitung von Tempo 30 zur Lärmminderung

In Berlin sind zuletzt diverse neue Tempo-30-Zonen an Hauptverkehrsstraßen hinzugekommen. Für weitere Abschnitte laufen Untersuchungen.

Berlin. In Berlin nimmt die Zahl der Tempo-30-Zonen auf Hauptverkehrsstraßen weiter zu. Im vergangenen Jahr sowie in den ersten Monaten 2022 sind insgesamt 69 Abschnitte hinzugekommen, auf denen mindestens zeitweise statt 50 nun nur noch 30 Kilometer pro Stunde als Höchstgeschwindigkeit erlaubt sind. Das geht es aus der Antwort von Verkehrsstaatssekretärin Meike Niedbal auf eine Anfrage des CDU-Abgeordneten Christian Zander hervor, die der Berliner Morgenpost vorab vorliegt. Weitere Abschnitte könnten in nächster Zeit noch folgen – die Senatsmobilitätsverwaltung arbeitet an entsprechenden Konzepten.

Zu den einzelnen Gründen für die Herabstufung der Höchstgeschwindigkeiten auf den fast 70 Abschnitten äußert sich Niedbal nicht. Zusammenfassend erklärt sie, es gehe bei der „überwiegenden Mehrzahl“ der Strecken um die Erhöhung des Schutzes von sogenannten sensiblen Einrichtungen, also Kitas, Schulen, Pflegeheimen oder Krankenhäusern. In anderen Fällen habe etwa der Lärmschutz oder die Verkehrssicherheit insgesamt eine Rolle gespielt.

BVG verweist auf Reisezeitverlängerung und das Verpassen von Anschlüssen

In den neuen Zonen müssen aber natürlich nicht nur Pkw-Fahrer ihr Tempo reduzieren, sondern auch Busse der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG). Wie die Anfrage ebenfalls zeigt, führt durch 55 der neuen Tempo-30-Strecken mindestens eine Buslinie, oft sind mehrere Linien betroffen. Gegen eine Anordnung von Geschwindigkeitsreduzierungen habe sich die BVG in keinem Fall ausgesprochen, teilte das Unternehmen mit, allerdings habe es Hinweise auf die Folgen für Nutzer des öffentlichen Nahverkehrs gegeben. Im Wesentlichen seien das „potenzielle Reisezeitenverlängerungen beziehungsweise die Aufgabe von Anschlüssen zu anderen Linien“, heißt es.

Konkrete Abschnitte, bei denen eine Herabsetzung der Höchstgeschwindigkeit bereits geplant ist, benennt Staatssekretärin Niedbal in ihrer Antwort nicht. Aber sie erklärt: „Auf der Grundlage des aktuellen Lärmaktionsplans Berlin 2019–2023 wird derzeit die Ausweitung von Tempo 30 zur Lärmminderung geprüft.“ Mit dem Ziel, den Lärm an bewohnten Straßen zu reduzieren, werde durch den Senat im ersten Schritt ein neues Tempo-30-Nachtkonzept für das Berliner Hauptstraßennetz erarbeitet. „In einem zweiten Schritt wird eine Tempo-30-Konzeption für ganztägige Anordnungen in Form eines an der Lärmbelastung orientierten Stufenplanes entwickelt“, schreibt Niedbal weiter. Dafür finde eine stadtweite Untersuchung statt. Im Kern soll ermittelt werden, wo Tempo 30 geboten ist, wenn neben dem Lärm zugleich die verkehrliche Funktion und der öffentliche Nahverkehr berücksichtigt werden.

Untersuchung für Tempo-30-Nachtkonzept bis Ende 2022

Im Lärmaktionsplan heißt es eigentlich, erste Ergebnisse mit Blick auf eine Ausweitung von Tempo 30 während der sensiblen Nachtzeit sollten bereits Ende 2020 vorgestellt werden. „Die Erarbeitung einer Tempo-30-Konzeption für Berlin läuft noch“, teilt Verwaltungssprecher Jan Thomsen nun auf Nachfrage lediglich mit. „Mit einem Abschluss der Untersuchungen ist bis Jahresende zu rechnen.“

Thomsen verweist zudem auf die großen Auswirkungen, die eine Reduktion des erlaubten Tempos hat. Die Senkung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 50 auf 30 Kilometer pro Stunde führe zu einer Senkung des Schallpegels um zwei bis drei Dezibel (A). „Dies entspricht der Wirkung einer Verkehrsmengenreduzierung um rund 40 bis 50 Prozent“, so der Sprecher. Auch deshalb habe die „Maßnahmenstrategie zur Geschwindigkeitsbegrenzung des motorisierten Straßenverkehrs“ eine zentrale Stellung im Lärmaktionsplan. Neben dem proaktiven Handeln der Verwaltung gehört dazu auch, dass Anwohner Anträge stellen können, die auf Grundlage eines Prüfleitfadens betrachtet werden. „Dieser wird nach Fertigstellung des Tempo-30-Nachtkonzeptes noch einmal überarbeitet – mit dem Ziel, den Gesundheitsschutz stärker zu gewichten“, so Thomsen.

CDU-Abgeordneter fordert mehr Rücksicht auf BVG-Busse

Wie bekannt, setzt sich der rot-grün-rote Senat auch dafür ein, insgesamt mehr Möglichkeiten zu erhalten, die Höchstgeschwindigkeit abzusenken. Im März hat er deshalb beschlossen, einer bundesweiten Städteinitiative beizutreten. Diese fordert, den Kommunen mehr Spielraum zu verschaffen, um Tempo 30 überall dort festzulegen, wo sie es für nötig halten. Das soll auch Hauptstraßen einschließen, auf denen ein Reduzieren der Höchstgeschwindigkeit bislang nur in begründeten Ausnahmen erlaubt ist – wie eben für mehr Verkehrssicherheit vor Kitas oder Schulen, für besseren Lärmschutz oder die Luftreinhaltung.

Christian Zander fordert, bei der Ausweitung von Tempo-30-Abschnitten auf Hauptverkehrsstraßen vor allem auch die BVG-Busse im Blick zu haben. Beim Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs werde angestrebt, verschiedene Teile Berlins besser mit Bussen anzubinden, sagt der CDU-Abgeordnete. „Aber wenn diese durch die Tempo-30-Zonen auch langsamer werden, ist das keine Attraktivitätssteigerung.“ Insbesondere auf Metro- und Expressbusse müsse deshalb mehr Rücksicht genommen werden, so Zander. Zugleich warnt er davor, dass sich Autoverkehre verlagern könnten, wenn es auf Hauptstraßen zu langsam vorangehe – und zwar in die Nebenstraßen und Wohngebiete, aus denen der Verkehr eigentlich herausgehalten werden soll.