TTC Eastside erneut Tischtennis-Meister: Klarer Sieg

Berlin. Serienmeister TTC Berlin Eastside hat den nächsten nationalen Titel perfekt gemacht. Die Berliner Tischtennisspielerinnen setzten sich im Bundesliga-Playoff am Samstag auch im zweiten Finalspiel gegen Außenseiter TSV Langstadt in eigener Halle in Lichtenberg klar mit 6:2 durch. Vergangenen Sonntag hatte Eastside mit einem 6:1 schon den Grundstein zur deutschen Meiserschaft gelegt.

Der Angriff der Gäste, die erneut ohne die angeschlagene Tanja Krämer antreten mussten, blieb aus. Schon in den Auftakt-Doppeln gewannen Xiaona Shan/Nina Mittelham gegen die Ex-Berlinerinnen Petrissa Solja/Chantal Mantz mit 3:0 und Hsieng-Tzu Cheng/Sabina Surjan gegen Franziska Schreiner/Alina Lemmer nach Rückstand mit 3:2.

Auch in der ersten Einzelrunde lief vieles nach Plan für das Team von Meistertrainerin Irina Palina, wenn auch nicht ohne Hürden. Zwar verlor Shan Xiaona überraschend gegen Langstadts Nummer 2 Chantal Mantz mit 1:3, aber Nina Mittelham überzeugte gegen die TSV-Nummer 1 Petrissa Solja beim 3:1. Auch im unteren Paarkreuz gingen beide Erfolge durch Britt Eerland (3:1 gegen Schreiner) und Hsien-Tzu Cheng (3:1 gegen Alena Lemmer) an Berlin.

Mit dem Zwischenstand von 5:1 waren die Berlinerinnen schon Meister, denn auch das noch mögliche Remis hätte an der Titelvergabe nichts mehr geändert. Der 3:1-Sieg von Petrissa Solja im Spitzeneinzel gegen Xiaona Shan verbesserte das Resultat aus Gästesicht noch einmal, aber dann sorgte Nina Mittelhams 3:2 gegen Mantz für den Endstand.

"Das Spiel und vor allem der Titel waren ein versöhnlicher Abschluss einer Saison, in der mit vielen Problemen verschiedener Art nicht alle unsere Wünsche aufgegangen sind. Aber wie wir uns am Ende aufgerappelt und durchgekämpft haben, das macht eben auch den Geist dieser Mannschaft und dieses Vereins aus", sagte TTC-Präsident Alexander Teichmann.

