Konzert: Udo Lindenberg live 2022 – Was Fans wissen müssen

Das Warten hat ein Ende: Mit seinem Erfolgsalbum "Udopium", spannenden Überraschungsgästen und natürlich jeder Menge Rock 'n' Roll geht Udo Lindenberg endlich wieder auf große Tour und wird am 2. Juli 2022 für ein Konzert nach Berlin kommen.

"Endlich“, sagt Udo, "denn die verdammte Pandemie hat uns allen auch die geplanten fetten Panik- Partys geklaut. Aber jetzt ist endlich wieder alles klar - wir sehen uns wieder!" Mit im Gepäck hat der Panikrocker neben brandneuen Songs auch eine Auswahl seiner beliebtesten Hits wie "Sonderzug nach Pankow", "Alles klar auf der Andrea Doria", "Horizont" und "Wir ziehen in den Frieden".

Wo wird Udo Lindenberg auftreten?

Das Open-Air-Konzert findet in der Waldbühne (Glockenturmstraße 1, 14053 Berlin) statt. Die Freilichtbühne bietet regulär Platz für etwa 22.000 Zuschauer. Nach aktuellen Auflagen haben etwa 5.000 Besucher unter Berücksichtigung der geltenden Hygiene- und Distanzvorschriften Platz im Stadion.

Gibt es noch Tickets für das Konzert?

Nein, das Konzert von Udo Lindenberg in der Waldbühne ist ausverkauft. Auf der Internetseite der Veranstalter sind keine Karten mehr im Vorverkauf erhältlich.

Wann geht es los?

Der Einlass startet am Sonnabend (2. Juli 2022) um 18.00 Uhr. Das Konzert beginnt gegen 20.00 Uhr.

Udo Lindenberg

Welche Songs wird Udo Lindenberg in Berlin spielen?

Natürlich kann die Setlist bei seinem Konzert in der Waldbühne davon abweichen, aber diese Songs spielte Udo Lindenberg bei seinem Auftritt 2019 in Stuttgart:

Woddy Woddy Wodka Honky Tonky Show Mein Ding Durch die schweren Zeiten Du knallst in mein Leben Du heißt jetzt Jeremias Ich brech' die Herzen der stolzesten Frau'n Wozu sind Kriege da Ratten Straßenfieber Ich träumte oft davon ein Segelboot zu klauen König von Scheißegalien Alles was sie anhat ist ihr Radio Lady Whisky Mein Body und ich Das Leben Sternenreise Cello Wir ziehen in den Frieden Bunte Republik Deutschland Stärker als die Zeit Horizont Jonny Controlletti Sonderzug nach Pankow Alles klar auf der Andrea Doria Candy Jane Reeperbahn 2011 Eldorado Goodbye Sailor Odyssee

Wie wird das Wetter?

Gibt es Hygieneregeln beim Besuch der Waldbühne?

Alle Veranstaltungen finden unter Einhaltung der aktuellen gesetzlichen Vorschriften statt: Die jeweiligen Veranstalterinnen und Veranstalter tragen Sorge, dass die Hygienemaßnahmen stets überwacht und eingehalten werden.

Hier finden Sie die aktuellen Informationen zum Hygienekonzept der Waldbühne.

Generell gilt: Wenn Sie sich krank fühlen oder sogar Symptome haben, die auf eine Covid-19 Erkrankung hindeuten, bleiben Sie bitte zuhause!

Wie komme ich am besten zur Waldbühne?

Fans, die das Konzert besuchen wollen, sollten ihren Wagen am besten stehenlassen: Es gibt nur eine begrenzte Anzahl von Parkplätzen rund um die Waldbühne. Abgesehen davon können bei der Abfahrt nach dem Konzert lange Wartezeiten entstehen. Auch wer von außerhalb kommt, sollte das Auto besser am Stadtrand oder in der Innenstadt parken und auf U-Bahn (U2, Haltestelle Olympiastadion), Bus (M49 oder 218, Haltestelle Ragniter Allee bzw. Scholzplatz) oder S-Bahn (S5, Haltestelle Pichelsberg) umsteigen.

Was darf mit in die Waldbühne?

Erlaubt ist ein alkoholfreies Getränk pro Person in Plastikflasche oder Tetra-Pak bis maximal 0,5 Liter. Außerdem Sitzkissen und Decken und Tasche oder Rucksack bis zu einer Größe von DIN A4 (20x30 Zentimeter). Das Mitführen von notwendigen medizinischen Geräten und Arzneimitteln ist mit entsprechenden Nachweis über den Rollstuhlfahrer-Eingang (rechts vom Haupteingang) möglich. Nicht erlaubt sind Taschen und Rucksäcke größer als DIN A4, Sperrige Gegenstände jeglicher Art wie Koffer, Körbe, Helme, Kinderwagen, Stockschirme, Selfie-Sticks und ähnliches, Speisen und Snacks und technische Geräte wie Notebooks, Tablets, Video-, Foto und Tonaufzeichnungsgeräten mit Ausnahme von Mobiltelefonen.

Hier finden Sie weitere Informationen zu den Einlassbestimmungen der Waldbühne.

Udo Lindenberg live in Berlin, Sonnabend, 2. Juli 2022, Einlass 18.00 Uhr; Konzertbeginn 20.00 Uhr; Waldbühne, Glockenturmstraße 1, 14053 Berlin.