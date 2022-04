Viktoria Berlin stemmt sich gegen Abstieg

Ein Fußballspieler ist am Ball.

Berlin (dpa) – Joker Kimmo Hovi hat mit einem Treffer in letzter Minute Viktoria Berlin neue Hoffnung im Abstiegskampf der 3. Fußball-Liga verliehen. Zum Auftakt des 36. Spieltages besiegte der Aufsteiger den 1. FC Saarbrücken mit 2:1 (1:1). Vor 1466 Zuschauern im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark erzielten Enes Küc (34. Minute) und der eingewechselte Hovi in der Nachspielzeit die Tore für Viktoria. Tobias Jänicke hatte in der 24. Minute die Führung der Gäste erzielt. Mit 37 Punkten liegt Viktoria weiterhin auf dem 16. Tabellenplatz, nun vier Zähler vor dem SC Verl, der am Samstag Wehen-Wiesbaden empfängt.

Viktoria-Trainer Farat Toku nahm im Vergleich zur 0:3-Niederlage bei den Würzburger Kickers am vergangenen Samstag drei Änderungen in der Startelf vor. Brooklyn Ezeh stand nicht im Kader, Soufian Benyamina und Moritz Seiffert nahmen auf der Bank Platz. Dafür spielten Christopher Theisen, Lucas Falcao und Küc von Beginn an.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Nach einem abwartenden Beginn prüfte Stürmer Falcao in der 14. Minuten Saarbrückens Torhüter Daniel Batz mit einem Kopfball aus rund fünf Metern. Zehn Minuten später machte es Jänicke besser, der frei vor Viktoria-Schlussmann Philip Sprint den Ball aus abseitsverdächtiger Position im rechten Winkel unterbrachte. Viktoria verstärkte anschließend die Angriffsbemühungen und wurde in der 34. Minute durch Küc belohnt. Falcao tankte sich an der Seite durch, seine Hereingabe versenkte Küc aus rund 14 Metern.

In der zweiten Halbzeit neutralisierten sich beide Mannschaften. Auch Torchancen blieben Mangelware. Jänicke traf in der 55. Minute den Pfosten, Lukas Pinckert vertändelte den Ball im Gästestrafraum. In der letzten Minute schloss dann Hovi einen Konter aus gut zwölf Metern mit einem satten Schuss ab und ließ sein Team jubeln.

© dpa-infocom, dpa:220429-99-100954/4