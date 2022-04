In voller Blüte steht ein leuchtend gelbes Rapsfeld im Osten des Landes Brandenburg.

Wetter Der April in Brandenburg zu trocken: viel Sonnenschein

Potsdam/Offenbach. Der April 2022 war in Brandenburg zu trocken - und sehr sonnig. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag in Offenbach mitteilte, wurden im Land etwa 30 Liter Niederschlag je Quadratmeter gemessen. Der langjährige Mittelwert liegt bei 41 Litern. Brandenburg sei damit ein vergleichsweise niederschlagsarmes Bundesland gewesen, hieß es.

Die von den Klimatologen registrierten 7,8 Grad entsprechen dem Temperatur-Mittel für den Monat April. Mit nahezu 185 Sonnenstunden wurde der Mittelwert von 163 Stunden deutlich übertroffen. Sonnigste Region in Deutschland war im April mit rund 235 Sonnenstunden Schleswig-Holstein. Mit 165 Stunden war Thüringen das sonnenscheinärmste Bundesland.

© dpa-infocom, dpa:220429-99-97070/2