Stürmerin Kössler wechselt von Potsdam nach Hoffenheim

Potsdam/Hoffenheim. Stürmerin Melissa Kössler wird ab der kommenden Saison nicht mehr für den Fußball-Bundesligisten Turbine Potsdam auflaufen. "Ich werde diesen Sommer meinen Vertrag nicht verlängern und den Verein verlassen. Nach insgesamt 16 Jahren Turbine Potsdam ist es Zeit für eine Veränderung", teilte die 22-Jährige über ihren Instagram-Account am Freitag mit. Kössler wechselt zur kommenden Spielzeit zum aktuellen Tabellenfünften TSG Hoffenheim.

Vorher will die Torjägerin mit Potsdam noch den dritten Platz absichern, der zur Qualifikation für die Champions League berechtigt. Mit einem Sieg am kommenden vorletzten Spieltag am 7. Mai gegen den Vierten Eintracht Frankfurt könnte sich Potsdam die Teilnahme an dem europäischen Wettbewerb sichern. Zudem kann Potsdam auch noch den DFB-Pokal gewinnen. Am 28. Mai trifft Turbine in Köln auf den VfL Wolfsburg.

© dpa-infocom, dpa:220429-99-96223/2