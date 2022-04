Berlin Jugendliche brechen in Kiosk in U-Bahnhof ein: Festnahme

Berlin. Vier Jugendliche sind im U-Bahnhof Brandenburger Tor in einen Kiosk eingebrochen. Sie wurden noch im Bahnhof festgenommen, wie die Polizei mitteilte. Die zwei 14-Jährigen und ihre 15 und 16 Jahre alten mutmaßlichen Mittäter waren am frühen Freitagmorgen beobachtet worden, wie sie gewaltsam in den geschlossenen Kiosk in einer Zwischenetage des Bahnhofs in der Straße Unter den Linden eindrangen und ihre Rucksäcke mit Tabakwaren und Alkohol füllten. Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) alarmierten die Polizei.

© dpa-infocom, dpa:220429-99-94748/3

