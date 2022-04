Tag der Arbeit: Woidke ruft zum Zusammenhalt auf

Potsdam. Zum Tag der Arbeit am 1. Mai hat Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) die Bürger zum Zusammenhalt aufgerufen. "Es kommt jetzt darauf an, dass wir uns unterhaken und gemeinsam vorangehen - für ein starkes und solidarisches Brandenburg mit sicheren Arbeitsplätzen und fairen Arbeitsbedingungen", sagte er am Freitag laut Mitteilung. "Wir haben in den vergangenen Jahren sehr gute Grundlagen geschaffen, um auch schwierige Aufgaben bewältigen zu können." Und weiter: "Wir haben wichtige Ansiedlungserfolge erzielt, neue Arbeitsplätze geschaffen und den Motor für die Lausitz gestartet."

Neben den tiefgreifenden Veränderungen in Gesellschaft und Wirtschaft herrsche ein barbarischer Krieg in Europa, mahnte der Regierungschef. "Die Folgen des russischen Einmarschs in die Ukraine sind schon jetzt auch in Brandenburg für jeden Einzelnen spürbar", sagte Woidke. "Daher kommt es jetzt noch viel mehr darauf an, zusammenzustehen und gemeinsam unsere Stärken zu nutzen."

© dpa-infocom, dpa:220429-99-92852/2