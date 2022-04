Ein Mitarbeiter hält ein Abstrichstäbchen in der Hand.

RKI-Zahlen Pandemie in Brandenburg: Inzidenz sinkt unter 600

Potsdam. In Brandenburg sind zuletzt etwas weniger Corona-Infektionen nachgewiesen und gemeldet worden. Innerhalb von sieben Tagen wurden 588,5 Neuinfektionen je 100.000 Menschen in die Statistik aufgenommen, wie aus Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Freitagmorgen hervorgeht. Vor einer Woche hatte die Sieben-Tage-Inzidenz noch bei rund 478 Ansteckungen gelegen, am Donnerstag bei 616,9 Neuinfektionen.

Bundesweit wurde der Wert am Freitagmorgen mit 758,5 angegeben. Experten gehen davon aus, dass viele Fälle nicht erfasst werden, weil auf positive Schnelltests nicht immer ein PCR-Test folgt. Außerdem melden nicht alle Gesundheitsämter ihre Daten tagesaktuell.

In Brandenburg wurden innerhalb eines Tages rund 2700 Infektionen gemeldet, eine Woche zuvor waren es etwa 3800 gewesen. Seit Beginn der Pandemie vor rund zwei Jahren wurden damit für das Bundesland rund 761.000 Ansteckungen nachgewiesen und gemeldet. Fünf weitere Menschen starben im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion, die Zahl der Todesfälle stieg damit auf insgesamt 5556.

© dpa-infocom, dpa:220429-99-91333/2