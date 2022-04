Spechthausen. Eine 76-Jährige ist auf einer Landstraße bei Spechthausen (Landkreis Barnim) bei einem Verkehrsunfall gestorben. Wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte, ist die Frau am Donnerstagnachmittag aus bisher noch ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen und gegen einen Baum gekracht. Die Frau starb noch an der Unfallstelle. Die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache laufen.

© dpa-infocom, dpa:220429-99-91334/3

