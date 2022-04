Berlins Chef-Förster: Waldumbau dauert 300 Jahre

Berlin. Die Aufgabe ist riesig: Anstatt wie heute an vielen Orten Kiefer-Plantagen sollen Berlins Forsten perspektivisch Mischwälder werden, um dem Klimawandel mit steigenden Temperaturen und mehr Trockenheit trotzen zu können. „Ein solcher Waldumbau dauert drei Waldgenerationen, also 300 Jahre“, beschreibt Berlins Oberster Förster Gunnar Heyne die Perspektive.

Laut des Chefs der Berliner Forsten, die 12.500 Hektar Wald auf den Flächen der Berliner Stadtgüter in Brandenburg und 16.000 Hektar innerhalb der Stadtgrenzen betreuen, hat der Umbau längst begonnen. Schon auf der Hälfte der Flächen liege bereits eine „zweite oder dritte Baumschicht“ unter den Kronen älteren Gewächse, sagte Heyne am Donnerstag im Umweltausschuss des Abgeordnetenhauses.

Aber der Fortschritt stößt auf Hindernisse. Aktuell fehle es an Setzlingen, um weiter Bäume anderer Arten anzupflanzen, berichtete Heyne. Selbst Zäune seien schwer zu bekommen. Diese seien aber notwendig, um die jungen Bäume vor hungrigen Rehen zu schützen. Von denen gebe es zu viele in Berlins Wäldern. Die Förster kämen mit der „Bejagung“ nicht hinterher: „Wir schießen zu wenig Rehwild“, so Heyne.

Tödlicher Unfall im Grunewald: Prozess geht in die Berufung

Viele seiner Förster seien derzeit damit beschäftigt, den Zustand der Bäume zu untersuchen und die Verkehrssicherheit zu überprüfen. Der Unfall an der Königsallee im Grunewald, wo ein umstürzender Spitzahorn 2019 eine Autofahrerin erschlagen hatte, steckt dem Amt noch in den Knochen. Der Revierförster wurde zwar in erster Instanz vom Vorwurf der fahrlässigen Tötung freigesprochen, aber der Fall gehe in die Berufung, sagte Heyne. Die Verkehrssicherung mache viel Arbeit und koste Zeit, die auch für Aufgaben wie den Waldumbau fehle.

Auch finanziell sieht der Forsten-Chef derzeit Grenzen. Für den Waldumbau steht nach derzeitigem Stand trotz der allgemein anerkannten Notwendigkeit, unterschiedliche Arten anzupflanzen, weniger Geld zur Verfügung als bisher. Zuletzt gab das Land dafür 1,6 Millionen Euro im Jahr. Laut Haushaltsplanentwurf des Senats sollen es 2022 nur noch 1,2 Millionen und im nächsten Jahr nur noch eine Million sein. „Damit bin ich nicht glücklich“, sagte der Förster.

Umweltsenatorin Bettina Jarasch verwies auf die Chance der Abgeordneten, die Summe im Haushaltsgesetz aufzustocken. Zudem arbeite man daran, Mittel aus Förderprogrammen des Bundes einzuwerben. „Diversität tut offensichtlich dem Wald gut“, sagte die Grünen-Politikerin.

Waldschadensbericht: Nur sechs Prozent der Bäume gesund

Förster Heyne äußerte die Hoffnung, dass sich die Lage des Berliner Waldes wieder etwas verbessern dürfte. Der jüngste Waldschadensbericht von 2021 stuft nur sechs Prozent der Bäume als gesund ein, 34 Prozent weisen deutliche Schäden auf. Im nächsten Bericht werde man „etwas besser dastehen“, kündigte Heyne an. Aber die Erholung werde dauern: „Bäume reagieren langsam.“

Keine Option für die Berliner Forsten ist es jedoch, Baumarten aus fremden Ländern wie etwa dem Mittelmeerraum anzupflanzen, weil diese womöglich besser mit Hitze und Trockenheit zurecht kämen. „Wir experimentieren nicht mit mediterranen Baumarten“, sagte Heyne, „denn wir wissen nicht, was daraus wird“. Christian Hönig, Wald-Experte des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), erläuterte, dass es etwa für viele Vogel- und Insektenarten schwierig sei, sich an fremde Holzarten anzupassen, so werde womöglich das Ökosystem durch unbekannte Baumarten geschädigt.

BUND-Experte: Mehr Waldgebiete unter Schutz stellen

Der Naturschützer sprach sich zudem dafür aus, mehr Waldgebiete unter Schutz zu stellen. Wie vom Senat beabsichtigt, Berliner Kiefern in großem Umfang für den geplanten Holzbau auf dem Tegeler Flughafengelände zu nutzen, sieht BUND-Vertreter Hönig kritisch. Berlins Forsten seien „Schutz- und Erholungswälder“. Auch Forsten-Chef Heyne hat dazu noch einige Fragen. Man solle der geplanten Holzbauhütte 10.000 bis 12.000 Festmeter Holz liefern. Unklar sei aber noch, was damit gemeint sei. Denn Bauholz habe im Vergleich zu Rundholz ein um 50 bis 60 Prozent geringeres Volumen.