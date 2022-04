Albas Hoffnung auf Heimspiel-Serie: Ausruhen und trainieren

Berlin. Alba Berlin will die kleine Heimspiel-Serie nutzen, um an seiner Form für die Playoffs in der Basketball-Bundesliga Mitte Mai zu arbeiten. "Wir müssen den Moment nutzen, denn die Playoffs werden tough und schwierig. Dafür müssen wir bereit sein", sagte Alba-Trainer Israel Gonzalez nach dem 96:81-Sieg am Mittwochabend gegen die Hamburg Towers.

Ungewohnte vier Tage Zeit, um zu regenerieren und sich auf den Gegner vorzubereiten, hatte sein Team. Das zeigte sich im Spiel. "Das war sicher ein Faktor", sagte Maodo Lo. "Eine längere Pause wäre noch besser gewesen. Doch man nimmt, was geht, auch wenn die Kraftreserven nur minimal aufgeladen wurden", sagte der Nationalspieler.

Daher ist Maodo Lo froh, dass gegen Heidelberg am Sonntag und Gießen am kommenden Mittwoch zwei weitere Heimspiele anstehen - keine Reisen, im eigenen Bett schlafen, die Chance zum Trainieren. "Die Zeit müssen wir nutzen", forderte der Spielmacher.

Trainer Gonzalez sah gegen Hamburg, dass seine Spieler "frischere Beine" hatten und im Laufe des Spiel defensiv zulegen konnten. Nach acht Siegen in Folge hat der Spanier wenig Grund zum Klagen. "In der Offensive spielen wir gut, mit viel Ballbewegung. Das ist unsere Philosophie", sagte Gonzalez. Dennoch will der Coach in den kommenden Tagen an Details feilen – für die kommenden Gegner und die wichtigste Saisonphase.

Maodo Lo sieht das Team auf einem guten Weg: "Da ist noch mehr drin. Hoffentlich schaffen wir es, noch an unserer Fitness zu arbeiten, damit wir gut in die Playoffs starten", sagte er.

Aufgrund von Nachholspielen hat der Tabellenzweite Alba noch vier Partien zu absolvieren und gute Chancen, als Hauptrundenerster in die Playoffs zu gehen. Bei drei Siegen wären die Berliner sicher Erster.