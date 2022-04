Berlin-Partner-Talk diskutiert über Plattformökonomie

Es ist ein rasant wachsendes Geschäftsmodell und gerade für den Wirtschaftsstandort Berlin von enormer Relevanz: Die Plattformökonomie. Sieben der zehn weltweit wertvollsten Unternehmen verdienen ihr Geld damit, Anbieter mit Interessenten auf einem digitalen Marktplatz zu vernetzen. In Berlin ordnen sich mehr als 400Unternehmen diesem Geschäftsfeld zu, das viele Chancen bietet, aber auch mit großen Herausforderungen verbunden ist.

Um wertvolle Perspektiven auf die Plattformökonomie zu entwickeln, diskutierten Vertreter aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft beim Berlin-Partner-Talk, der zusammen mit der Berliner Morgenpost organisiert wurde, miteinander.

Politik will Digitalisierung von Unternehmen fördern

Einleitend erläuterte der neue Chief Digital Officer des Landes Berlin, Ralf Kleindiek, wie die Politik die Digitalisierung von Unternehmen fördern wolle – unter anderem mit der Schaffung und Bereitstellung digitaler Infrastruktur in Form von frei verfügbaren Daten. Gleichzeitig sei es eine politische Aufgabe, Fehlentwicklungen Einhalt zu gebieten.

Darum ging es unter anderem auch in der anschließenden Diskussion. So fragte Moderator Dominik Bath, Wirtschaftsredakteur der Berliner Morgenpost, nach der Regulierung großer Plattform-Unternehmen, die Andreas Häntsch von Ebay grundsätzlich begrüße. Gleichzeitig machte er auf die richtige Handhabung aufmerksam: „Die strengen Regularien dürfen nicht die Kunden treffen.“

Auf den generellen Reiz der Plattformökonomie angesprochen, führt Professorin Anna Riedel von der HTW Berlin unter anderem an, dass Plattform-Anbieter vom Netzwerkeffekt profitieren – also je mehr Nutzer, desto mehr Mehrwert. Der Aufbau eines Plattform-Marktes mit verschiedenen Anbietern ginge allerdings meist mit Monopolisierungstendenzen einher. Eine Koexistenz mehrerer Plattformen sei ihrer Meinung nach schwer vorstellbar. Auch den Aufbau einer neuen größeren Plattform nach US-Vorbild schätzt sie schwierig ein, da der Markteintritt mit großen Risiken verbunden sei.

Kulturelle Herausforderung für Plattformökonomie in Europa

Aus erster Hand kann Christian Hamerle von Dussmann berichten. Vor zwei Jahren habe das Unternehmen die Food-Service-Intelligence-Plattform aufgebaut, mit dem der Catering-Bereich „vom Acker bis zum Teller“ digitalisiert werden soll. „Dieses Vorhaben ist bei allen anfangs auf offene Ohren gestoßen, doch eine nahtlose Vernetzung haben wir bisher noch nicht hinbekommen.“ Da liege einerseits an der kulturellen Herausforderung in der Foodbranche, die weiterhin mit Fax und Excel arbeite, aber auch an der Scheu in Europa, seine Daten preiszugeben.

Letzteres kennt auch Jens Härtel, Geschäftsführer von Vilua Healthcare GmbH, das sich als Metaplattform versteht und medizinische Nutzerdaten auf einer Plattform bündeln möchte. „Ich komme aus dem hochreguliertesten Bereich“, erklärt der Geschäftsführer. „Investoren seien in diesem Bereich eher vorsichtig.“