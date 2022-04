Öffentlicher dienst „Pauli“ und „Bubi“ treten in den Staatsdienst ein

Berlin. Im öffentlichen Dienst fehlt überall Personal. Deshalb stellt der Senat seit Jahren zusätzliche Mitarbeiter ein. An diesem Freitag nun treten auch „Pauli“ und „Bubi“ in den Staatsdienst ein. Die beiden Pferde ergänzen den Stall der Transportpferde der Berliner Forsten, wie die Umweltverwaltung mitteilte.

Dabei handelt es sich um sogenannte Rückepferde, die umweltschonend geschlagenes Holz aus den Berliner Wäldern transportieren. Rückepferde erleben derzeit eine Renaissance. Sie wurden im vergangenen Jahrhundert weitgehend durch Maschinen ersetzt. Im Gegensatz zu denen benötigen die Pferde allerdings keine freigeschlagene Gasse im Wald zum Abtransport, sie werden speziell darauf trainiert, die Baumstämme auch zwischen den stehenden Bäumen zu transportieren.

Umweltstaatssekretärin Silke Karcher stellt die beiden neuen Landesbediensteten am Freitag in der Revierförsterei Dreilinden vor, wo sie ihren Dienst versehen werden. Ihre beiden Vorgänger, "Volker" und "Pünktchen" scheiden mit 24 und 17 Jahren altersbedingt aus dem Dienst aus, haben aber in den vergangenen Wochen geholfen, ihre Nachfolger einzuarbeiten, wie die Senatsverwaltung weiter mitteilt.

Rückepferde benötigen einen ruhigen Charakter

Rückepferde sind besonders leistungsfähige Pferde. Die Pferde sollten in Hinblick auf die ständig wechselnde Geräuschkulisse im Wald durch beispielsweise brechendes Reisig einen möglichst ruhigen Charakter zeigen, müssen aber gleichzeitig aufgrund der ebenso ständig wechselnden Zugwiderstände bei der Rückearbeit zugleich unbedingt zugwillig sein, heißt es dazu in der Fachliteratur. „Pauli“ und „Bubi“ sind wie ihre Vorgänger süddeutsche Kaltblüter, knapp fünf Jahre jung und waren vor ihrem Eintritt in den Landesdienst als Kutschpferde aktiv.

Insgesamt beschäftigt die Umweltverwaltung nun sechs Transportpferde in den Förstereien Grünau, Spandau und Dreilinden. Die vier Kollegen von „Pauli“ und „Bubi“ heißen „Feger“, „Henry“, „Ivan“ und „Gasso“. Forstwirte benötigen eine Zusatzausbildung als Gespannführer, um mit den Pferden im Wald arbeiten zu dürfen.

Die pensionierten Pferde verbringen ihren Lebensabend derzeit auf dem Hof der Försterei Dreilinden und werden dort gefüttert und gepflegt. Dort bleiben sie so lange, bis ein adäquater, neuer Einsatz oder eine Verwendung für die Tiere gefunden ist, die die Ansprüche des Dienstherren erfüllt. „Das können landwirtschaftliche Biohöfe sein, Einsätze bei der Wiesenpflege oder sogar als Therapiepferde“, sagt der Sprecher der Umweltverwaltung, Jan Thomsen.