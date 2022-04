58-Jähriger an Haltestelle überfallen

Berlin. Drei Unbekannte haben an einer Bushaltestelle in Berlin-Lichterfelde einen 58-Jährigen überfallen und schwer verletzt. Rettungskräfte brachten ihn mit Platz- und Schürfwunden am Kopf sowie einem Nasenbeinbruch in ein Krankenhaus, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die Unbekannten hatten dem Mann nach bisherigen Erkenntnissen nach Mitternacht in der Nacht zum Mittwoch an der Haltestelle in der Goerzallee eine Musikbox weggenommen. Als sich er daraufhin laut rief, schlug ihn einer der Unbekannten mehrfach mit der Faust ins Gesicht.

© dpa-infocom, dpa:220427-99-65799/2

