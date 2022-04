Investieren unter dem Radar

Berlin. Bei der IBB Ventures, dem Arm der Investitionsbank Berlin (IBB), der in Start-ups investiert, klingelte im vergangenen Jahr die Kasse. Gleich mehrere sogenannter Exits konnte die Gesellschaft für sich verbuchen. Unter anderem bei Firmen wie dem Laternenladepunkt-Anbieter Ubitricity, dem Heizungsinstallateur Thermondo und der Online-Lernplattform Sofatutor verkaufte das Land seine Anteile wieder.

Mehr als 80 solcher Exits habe es in der 25-jährigen Tätigkeit des IBB-Investmentarms bislang gegeben. Am Ende stand stets auch finanziell ein hübsches Plus: IBB Ventures erhielt also bei dem Verkauf mehr Geld für seine Anteile als ursprünglich investiert worden ist. Das Modell funktioniere gut. Zu verschmerzen sei da sogar, dass man bei gut einem Drittel der Investitionsentscheidungen rückblickend falsch gelegen habe. „Wir gehen extrem hohe Risiken ein, partizipieren aber an den Chancen“, erklärte der Geschäftsführer der IBB Ventures, Marco Zeller, am Mittwoch in Berlin. Zurückgeflossenes Kapital ist danach wieder frei für neue, interessante Unternehmen.

Insgesamt flossen in 25 Jahren durch IBB-Ventures Beteiligung 1,7 Milliarden Euro an Start-ups

IBB Ventures investiert dabei niemals allein in vielversprechende Jungfirmen, sondern immer in Kooperation mit privatem Kapital. Seit 1997 habe es so insgesamt 1,7 Milliarden Euro sogenanntes Wagnismittel für Berliner Start-ups gegeben. 250 Millionen Euro davon kamen von dem Vernute-Arm der Förderbank. Jeder Euro von IBB Ventures zog demnach sechs Euro privates Geld nach sich. Eine Erfolgsbilanz wie Wirtschaftssenator Stephan Schwarz (parteilos, für SPD) und IBB-Chef Hinrich Holm am Dienstag unisono befanden. Im vergangenen Jahr wurden laut IBB Ventures 15 Millionen Euro in Jungunternehmen aus der deutschen Hauptstadt gesteckt. Zusätzlich gab es 75 Millionen Euro von privaten Investoren.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Künftig sollen laut IBB Ventures jedes Jahr 15 Millionen Euro in hoffnungsvolle Start-ups fließen. Der Auswahlprozess ist dabei durchaus aufwendig. 300 bis 400 Anfragen erhalte man pro Jahr, sagte IBB-Managing-Director Roger Bendisch auf Morgenpost-Nachfrage. Highflyer wie die bereits jetzt mit Milliardenbewertung tätigen Berliner Jung-Firmen Gorillas oder dem Neobroker Trade Republic geht IBB Ventures dabei aus dem Weg. Dafür gibt es gute Gründe. Einerseits ist die gesuchte Kapitalmenge der Unternehmen für den Risikokapitalarm der Förderbank zu groß. Andererseits ist derzeit ohnehin viel Geld im Markt unterwegs, das zu großen Teilen nach Berlin fließt: 2021 wurden deutschlandweit rund 17 Milliarden Euro in Start-ups investiert, gut zehn davon gingen an Firmen aus der Hauptstadt.

Erstmals will die Förderbank auch in Sozialunternehmen investieren

Die Aufgabe von IBB Ventures sei es daher eher, die Diamanten zu finden, die nicht auf dem Radar der großen Investoren sind, sagte Geschäftsführer Marco Zeller. Er sehe die Aufgabe von sich und seinen Mitarbeiter dann auch darin, diese Firmen fit zu machen für größere Kapitalrunden. Das war zuletzt gut gelungen. Im vergangenen Jahr wurden insgesamt sieben Firmen mit einem Umsatz von zusammen 270 Millionen Euro veräußert. Zeller sieht darin einen Erfolg. Die verkauften Unternehmen seien demnach im Schnitt mit einem Jahresumsatz von 40 Millionen Euro veräußert worden. Der Umsatz der Bestandsfirmen von IBB Ventures liege hingegen eher bei 10 bis 20 Millionen Euro, so Zeller. Wachstumspotenzial besteht also noch.

In diesem Jahr legt IBB Ventures auch erstmals einen Fonds für Sozialunternehmen auf. Bei den Social-Impact-Firmen wird der Erfolg nicht nur an Umsatz und Gewinn gemessen, sondern auch am Erreichen einiger der 17 von den Vereinigten Nationen definierten Nachhaltigkeitsziele. Insgesamt stehen laut IBB Ventures für das Berliner Impact Investing zunächst 30 Millionen Euro zur Verfügung.

Wirtschaftssenator sieht „Erfolgsstory“, FDP übt Kritik

Wirtschaftssenator Schwarz nannte das Agieren der IBB-Gesellschaft am Dienstag eine „absolute Erfolgsstory für Berlin“. Start-ups seien ein Motor für Wirtschaft und Arbeitsplätze und ein Innovationstreiber. Berlin gehöre mittlerweile auf europäischer Ebene mit Paris und London zu den Top-Standorten. „Wir wollen uns so aufstellen, dass das auch so bleibt“, sagte er. Der Senat hatte als Teil des 100-Tage-Programms die Start-up-Agenda auf den Weg gebracht und dort unter anderem reingeschrieben, dass die Jung-Firmen die Berliner Behörden bei der Digitalisierung unterstützen können. IBB-Chef Holm sagte, er sehe es als Aufgabe seines Instituts an, das Start-up-Biotop von unten zu entwickeln. Man steige in der dritten oder vierten Finanzierungsrunde wieder aus, auch deshalb sei IBB-Ventures bei keinem Unicorn mit dabei.

Um zu Paris und London in Sachen Finanzierungen aufzuschließen, gehöre jedoch mehr als einen Impact Fond in der Frühphasenfinanzierung aufzulegen, in welchem nur circa 27 Start-ups gefördert würden, hieß es hingegen von der FDP am Dienstag. „Deshalb müssen zwingend für Start-ups attraktive Rahmenbedingungen wie weniger Bürokratie, eine englischsprachige Verwaltung und eine leistungsfähige digitale Infrastruktur wie Glasfaser und 5G geschaffen werden“, sagte der Sprecher für Energie und Betriebe der Fraktion, Christian Wolf.