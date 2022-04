54-Jähriger durch Schläge lebensbedrohlich verletzt

Berlin. Zwei Männer haben einen 54-Jährigen in Berlin-Reinickendorf lebensbedrohlich verletzt. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, haben Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma am Dienstagabend die Beamten alarmiert. Diese beobachteten demnach, wie ein Mann den 54-Jährigen auf einer Wiese festhielt, während der andere mehrfach mit einem knüppelähnlichen Ast auf ihn einschlug. Polizisten nahmen die beiden verdächtigen Männer fest, die den Angaben zufolge stark alkoholisiert wirkten. Das verletzte Opfer kam in ein Krankenhaus und wurde aufgrund lebensbedrohlicher Kopf- und Wirbelsäulenverletzungen operiert.

© dpa-infocom, dpa:220427-99-63924/2

