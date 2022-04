Migration 1000 ukrainische Schüler in Brandenburgs Schulen aufgenommen

Potsdam. An Brandenburger Schulen sind mittlerweile deutlich mehr als 1000 ukrainische Schülerinnen und Schüler aufgenommen worden. Der Unterricht gelinge zunehmend auch mit Unterstützung von Lehrkräften aus der Ukraine, teilte Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) am Mittwoch mit. Gleichzeitig informierte das Bildungsministerium auf seiner Webseite unter anderem über die Schulpflicht von ukrainischen Flüchtlingen, die Verfahren zur Aufnahme in die Jahrgangsstufen und über Vorbereitungskurse und Fördergruppen, etwa bei mangelnden Sprachkenntnissen.

